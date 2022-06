Asus ROG Phone 6 con ricarica a 65W

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli Asus ROG Phone 6 e 6 Pro saranno lanciati durante un evento che si terrà martedì 5 luglio 2022, ma grazie a un annuncio sul sito web cinese 3C, abbiamo un'idea abbastanza precisa del fatto che ciascuno di essi sarà dotato di una ricarica rapida da 65W.

Entrambi i dispositivi hanno ottenuto il Certificato Obbligatorio Cinese (3C), una condizione necessaria per il rilascio nel paese. È probabile che siano in fase di certificazione anche in altri Paesi.

Il modello standard è indicato con il nome "ASUS_AI2201_A", mentre il dispositivo Pro è "ASUS_AI2201_B". Si tratta di dispositivi 5G con capacità di ricarica massima di 65W. Con ognuno di essi è incluso un adattatore di corrente.

Al momento, dal sito web di 3C non si evince molto altro. Tuttavia, si sostiene che il ROG Phone 6 funzionerà con il processore Snapdragon 8+ Gen 1 e sarà dotato di un display a 165Hz.

La batteria interna dovrebbe essere di ben 6.000 mAh.

Ne sapremo di più durante l'evento di lancio del 5 luglio. Attualmente il marchio ha attivato un conto alla rovescia su una pagina web dedicata, che consente anche di iscriversi per ricevere ulteriori informazioni.

L'evento di lancio si terrà a Londra, ma al momento non ci sono dettagli su un livestream.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 23 giugno 2022

Scritto da Rik Henderson.