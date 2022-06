Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Asus ha annunciato che il mese prossimo lancerà il telefono di punta di prossima generazione per il gaming in un evento solo online. Il produttore utilizzerà l'evento per mostrare la sua prossima generazione di dispositivi portatili Android e alcuni altri dettagli.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento, cosa aspettarsi e come vederlo.

L'evento di lancio del ROG Phone 6 si terrà il 5 luglio alle 13:00 BST. Ecco cosa significa per voi nel vostro fuso orario:

Taipei, Taiwan - 5 luglio - 20:00 CST

Sydney, Australia - 5 luglio - 22:00 AEST

Mumbai, India - 5 luglio - 17:30 IST

Dubai, Emirati Arabi Uniti - 5 luglio - 14:00 GST

Berlino/Parigi/Madrid - 5 luglio - 14:00 CEST

Lagos, Nigeria - 5 luglio - 13:00 WAT

Rio de Janeiro, Brasile - 5 luglio - 09:00 BRT

New York, USA - 5 luglio - 08:00 EDT

Chicago, USA - 5 luglio - 07:00 CDT

Los Angeles, USA - 5 luglio - 05:00 PDT

Asus non ha ancora condiviso un feed live stream che possiamo incorporare da YouTube o Twitter, ma è possibile seguire l'evento di lancio direttamente sul sito web dell'azienda , qui.

Asus, ovviamente, utilizzerà questo evento per rivelare tutti i dettagli del suo telefono di punta di prossima generazione, il ROG Phone 6. Tramite il suo account Twitter ha inoltre rivelato che presenterà anche alcuni nuovi accessori e cuffie.

L'azienda ha confermato che il telefono sarà dotato del processore Snapdragon 8+ Gen 1 annunciato di recente e di un pannello AMOLED prodotto da Samsung.

Pur mantenendo il riserbo sugli altri dettagli, un hands-on con un primo esemplare sembra aver mostrato molto di ciò che ci si può aspettare dal telefono, tra cui un interessante design posteriore semitrasparente, due porte USB-C e una porta per le cuffie.

Pur essendo popolare tra i giocatori, la serie ROG Phone non è molto familiare a tutti i consumatori. È uno dei pochi"telefoni da gioco" di spicco. Ciò significa che è dotato di capacità di elaborazione molto potenti e di solito presenta metodi di raffreddamento più avanzati e pulsanti fisici o sensibili al tocco dedicati sui bordi.

Di solito sono presenti anche potenti altoparlanti stereo, una porta da 3,5 mm per cuffie cablate e alcuni accessori aggiuntivi come controller e ventole di raffreddamento realizzate appositamente per questi dispositivi.

Il ROG Phone 6 è il seguito del ROG Phone 5 e il ROG Phone 5, oltre a voler essere il telefono più potente e veloce in circolazione, è anche visto come un dispositivo che mette in evidenza tutte le nuove tecnologie Snapdragon. Ciò significa che non vedremo solo il nuovo processore, ma anche il suono wireless e i miglioramenti della connettività. In un certo senso, si tratta di un dispositivo di riferimento per tutti gli ultimi sviluppi di Qualcomm, e solo per questo vale la pena prenderlo in considerazione.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 8 giugno 2022

Scritto da Cam Bunton.