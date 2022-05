Asus ROG Phone 6: Tutto quello che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Adoriamo i telefoni da gioco Asus ROG che, oltre ad avere ottime prestazioni quando si tratta di giocare, sono anche ottimi telefoni in generale. Hanno una bella estetica cyberpunk e spesso offrono anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Se non vedete l'ora di vedere cosa ha in serbo il marchio, siete nel posto giusto. Il ROG Phone 6 è in arrivo e abbiamo raccolto tutto ciò che sappiamo finora.

Non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale e i ROG Phone tendono a essere lanciati in momenti diversi in tutto il mondo. Se prendiamo come esempio il ROG Phone 5S, questo è stato lanciato a Taiwan nell'agosto del 2021, ma ha impiegato fino a novembre per raggiungere le nostre coste.

Nonostante ciò, ci sono stati forniti alcuni indizi che possono aiutarci a individuare la finestra di lancio. Sappiamo che il ROG Phone 6 sarà uno dei primi telefoni a uscire con l'ultimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, e Qualcomm afferma che i primi telefoni con l'8+ Gen 1 arriveranno sul mercato nel terzo trimestre del 2022. Ci aspettiamo quindi una data di uscita tra luglio e settembre 2022.

Se il lancio avverrà al di fuori di Taiwan in questo arco di tempo, la vostra ipotesi è valida quanto la nostra.

Asus ha inviato alcuni campioni ingegneristici molto presto per mostrare il processore Snapdragon 8+ Gen 1, quindi, grazie a questo, abbiamo potuto dare un'occhiata abbastanza buona al design del ROG Phone 6.

Android Central e lo youtuber Dave2D hanno avuto modo di giocare con il dispositivo e ci hanno dato un'occhiata ravvicinata a quasi tutto, oltre alle fotocamere e alle modifiche software.

I primi esemplari avevano un esclusivo retro in vetro semitrasparente che metteva in mostra alcuni componenti interni. Lo stile di ROG è presente in tutto e per tutto e il pannello posteriore presenta la parola "Dare" stampata in modo evidente. Al momento non è chiaro se saranno offerte altre finiture, ma non siamo molto convinti del marchio gigante, quindi speriamo che ci siano altre opzioni.

Sono presenti le consuete due porte USB-C, che consentono di tenere il telefono in modalità orizzontale o verticale durante la ricarica, senza interrompere la sessione di gioco. C'è anche un jack per le cuffie, se si desidera un audio a bassa latenza.

Un grande cambiamento è la mancanza di prese d'aria a vista, il che ci incuriosisce sulla nuova soluzione termica. Android Central ha anche notato una guarnizione in gomma sul vassoio della scheda SIM, il che indica che il telefono avrà un certo grado di impermeabilità.

L'unica specifica hardware confermata è il processore Snapdragon 8+ Gen 1, ma si tratta di una caratteristica piuttosto interessante, in quanto significa che il ROG Phone 6 sarà probabilmente il telefono da gioco più veloce mai rilasciato.

Quando Android Central ha sottoposto il prototipo ad alcuni benchmark, ha scoperto che ha battuto praticamente tutto quello che c'è sul mercato. L'unica eccezione è stata la serie iPhone 13 Pro, che ha battuto marginalmente il ROG Phone in 3DMark Wildlife Extreme.

Per il resto, si tratta per lo più di speculazioni, ma ci aspettiamo un display di dimensioni simili a quelle del suo predecessore, intorno ai 6,78 pollici. Un display più grande sarebbe ingombrante. Si tratterà di un pannello ad alta frequenza di aggiornamento, che potrebbe passare da 144Hz a 165Hz per eguagliare il Red Magic 7. Non saremmo sorpresi di vedere un salto drastico anche nella frequenza di campionamento del touch, dato che Asus ha un po' da recuperare rispetto all'ultimo nato in casa Nubia.

Ecco una cronologia di tutto ciò che è accaduto nel periodo precedente al lancio dell'Asus ROG Phone 6.

Android Central e Dave2D hanno raccontato le loro esperienze pratiche con un prototipo di dispositivo dotato di processore Snapdragon 8+ Gen 1.

Scritto da Luke Baker.