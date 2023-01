L'iPhone SE di Apple è stato cancellato, secondo gli analisti e la catena di approvvigionamento

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple avrebbe cancellato l'iPhone SE e non rilascerà un nuovo modello nel 2024.

Il noto analista di settore Ming-Chi Kuo sostiene che fonti della catena di approvvigionamento hanno comunicato ad Apple che non procederà più con una versione di quarta generazione dell'iPhone entry-level.

Questo ha un duplice effetto sui piani futuri di Apple, ha rivelato in un post sul blog Medium.

In primo luogo, abbandona una popolare linea di modelli di iPhone iniziata nel 2016 e aggiornata l'anno scorso con l'iPhone SE (2022). In secondo luogo, mette in dubbio la possibilità che Apple utilizzi il proprio modem 5G nell'iPhone 16 (anch'esso previsto per il 2024).

Si dice che Apple stia lavorando da tempo all'hardware del proprio modem, per sostituire i chip Qualcomm attualmente adottati. Kuo sostiene che l'azienda aveva pianificato di testare una versione di produzione del modem nell'iPhone SE di prossima generazione.

Tuttavia, dopo aver cancellato tale progetto, scrive che Qualcomm manterrà il suo contratto con Apple almeno per l'iPhone 16 e che l'alternativa 5G dell'azienda di Cupertino non è ancora pronta.

"Preoccupata dal fatto che le prestazioni del proprio chip baseband non fossero all'altezza di quello di Qualcomm, Apple aveva originariamente previsto di lanciarlo nel 2024 e di farlo adottare prima all'iPhone SE 4 di fascia bassa", spiega Kuo.

"Poi avrebbe deciso se farlo adottare all'iPhone 16, a seconda dello stato di sviluppo. Tuttavia, dopo la cancellazione dell'iPhone SE 4, le possibilità che Qualcomm sia il fornitore esclusivo di chip baseband per la nuova serie di iPhone 16 del 2024 sono aumentate notevolmente".

Scritto da Rik Henderson.