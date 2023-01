Gli acquirenti dell'iPhone 15 potrebbero ottenere l'aggiornamento della fotocamera dell'iPhone 14 Pro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Chi acquisterà un nuovo iPhone nel corso dell'anno potrebbe non dover ricorrere al Pro per ottenere un aggiornamento della fotocamera: si dice infatti che l'iPhone 15 avrà una fotocamera da 48 megapixel.

Sebbene Apple abbia scelto di non dotare l'iPhone 14 della stessa fotocamera principale da 48 megapixel presente nell'iPhone 14 Pro, le cose potrebbero cambiare quando l'iPhone 15 arriverà a settembre. L'analista Jeff Pu, in una nota di Haitong Intl Tech Research, ritiene che questa volta Apple darà ai modelli base una bella spinta alla fotocamera.

Secondo Pu, l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus utilizzeranno la stessa fotocamera da 48 megapixel riservata all'iPhone 14 Pro e all'iPhone 14 Pro Max dello scorso anno. Ciò consentirebbe di ottenere foto più nitide e di migliorare la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, due aspetti sempre graditi. Tuttavia, chi sperava in altre caratteristiche della fotocamera dell'iPhone 14 Pro per fare questo passo sembra destinato a rimanere deluso: Pu si aspetta che l'iPhone 15 non abbia il sensore LiDAR e lo zoom ottico dei modelli Pro.

Per quanto riguarda l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max, si dice che entrambi i modelli beneficeranno di funzionalità di zoom migliorate, mentre si prevede che tutti e quattro i nuovi iPhone abbandoneranno per la prima volta il connettore Lightning a favore di quello USB-C. Ciò avviene mentre Apple si prepara a rispettare le norme dell'UE che impediscono ai telefoni di utilizzare qualsiasi cosa diversa da una porta di ricarica comune. Tale porta, ovviamente, è l'USB-C.

Per quanto riguarda i tempi di rilascio, Pu ritiene che Apple intenda lanciare la linea di iPhone 15 nei negozi di tutto il mondo il 23 settembre.

Scritto da Oliver Haslam.