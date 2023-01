Si dice che l'iPhone 15 Pro porterà grandi cambiamenti nel design e zero pulsanti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, i prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max di Apple abbandoneranno i pulsanti a scatto a favore di quelli a stato solido, oltre ad altri importanti cambiamenti.

Oltre al passaggio ai pulsanti del volume e dell'accensione che non si muovono, si vocifera che Apple stia progettando di utilizzare un nuovo telaio in titanio per l'intero dispositivo, aggiungendo nel contempo più RAM. Tutti questi cambiamenti, tuttavia, dovrebbero essere esclusivi per i modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Chi acquista l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus standard non beneficerà di queste modifiche.

Questo almeno secondo l'analista Jeff Pu. Pu ha scritto in una nota di ricerca per la società di investimenti di Hong Kong Haitong International Securities che i pulsanti saranno sostituiti da due nuovi Taptic Engine che replicheranno la sensazione dei pulsanti a scatto. La mossa sarà simile a quella che ha visto Apple sostituire il pulsante fisico Home sull'iPhone 7, ad esempio. I notebook di Apple dispongono anche di trackpad che non si muovono, ma che utilizzano la vibrazione per simulare un tocco.

Oltre ai nuovi tasti non fisici, Pu ritiene che l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max avranno una nuova struttura in titanio e beneficeranno di una maggiore quantità di RAM. L'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max hanno entrambi 6 GB di RAM, ma le versioni del prossimo anno dovrebbero avere 8 GB.

Inoltre, Pu sostiene che i modelli iPhone 15 Pro beneficeranno di nuovi chip A17 Bionic prodotti con il processo a 3 nm di TSMC, che probabilmente garantiranno prestazioni più veloci, un consumo ridotto della batteria e migliori prestazioni termiche.

Se tutto va secondo i piani e le precedenti cadenze di rilascio, possiamo aspettarci che Apple annunci la nuova linea di iPhone 15 intorno a settembre di quest'anno.

Scritto da Oliver Haslam.