L'iPhone 15 potrebbe ottenere un aumento della batteria grazie a questa piccola modifica

(Pocket-lint) - Con la fine del 2022, iniziamo a guardare a tutto ciò che ci riserverà il 2023, compreso un nuovo iPhone.

L'iPhone 15 è già stato oggetto di alcune indiscrezioni, ma c'è un cambiamento in arrivo nel settore di cui Apple probabilmente vorrà approfittare.

Negli ultimi anni, i progressi nella produzione hanno visto il passaggio di alcune delle tecnologie principali ad architetture più piccole, e una delle aziende che ha portato a questo risultato è TSMC, che produce il silicio di Apple.

L'azienda ha annunciato che la tecnologia di processo a 3 millimetri è entrata in produzione in volumi, il che significa che sarà disponibile per hardware futuri di aziende come Apple e Qualcomm. Lo Snapdragon 8 Gen 2 appena annunciato si basa su un processo a 4 nm, così come l'Apple A16 Bionic.

È quindi probabile che questa tecnologia di nuova generazione sia alla base dei dispositivi futuri e, mentre quelli che vedremo lanciare all'inizio del 2023 utilizzeranno ancora un processo a 4 nm, il nuovo hardware che apparirà più tardi nel 2023 potrebbe passare a 3 nm.

TSMC sostiene che il nuovo processo offre una riduzione del 30-35% della richiesta di energia a parità di velocità, e questo potrebbe tradursi in una maggiore efficienza dei dispositivi quando arriveranno nelle mani dei clienti.

Se da un lato l'hardware degli smartphone diventa sempre più efficiente, dall'altro aumentano anche le richieste di elaborazione, con l'elaborazione avanzata delle immagini, l'aumento delle richieste di intelligenza artificiale sul dispositivo e molto altro ancora che si aggiunge per assorbire più potenza.

Siamo ancora lontani dal vedere i vantaggi che il processo a 3 nm potrebbe apportare ai dispositivi, ma questa sarà la direzione in cui si muoverà la conversazione nei prossimi 12-18 mesi.

L'iPhone 15 non dovrebbe essere annunciato prima di settembre 2023 e non ci aspettiamo che Apple confermi alcun dettaglio prima del giorno del lancio.

Scritto da Chris Hall.