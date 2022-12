Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non sembra passato molto tempo da quando Apple rivelava Dynamic Island sull'iPhone 14 Pro e sull'iPhone 14 Pro Max e i presenti nel teatro di Steve Jobs si sono lasciati andare a una risatina per il nome della nuova funzione.

Non è più una novità, però, e mentre i modelli iPhone 14 Pro sono ancora i dispositivi più recenti di Apple, e lo saranno per molti mesi a venire, già circolano voci sugli iPhone del 2023.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sull'iPhone 15 Pro e sull'iPhone 15 Pro Max, quest'ultimo si dice che si chiamerà anche iPhone 15 Pro Ultra.

Data di uscita dell'iPhone 15 Pro di Apple

Settembre 2023

In passato, la data di lancio dell'iPhone di Apple era abbastanza prevedibile. A parte l'anno 2020, di solito l'azienda svelava il prossimo iPhone il martedì della seconda settimana di settembre. Per il 2022, invece, la data di lancio è stata anticipata di una settimana e di mercoledì, facendo slittare il lancio della serie iPhone 14 al 7 settembre 2022 e rendendo più difficile prevedere le date future.

Per ora non ci sono indiscrezioni specifiche sulle date di lancio dell'iPhone 15 Pro e Pro Max, ed è probabile che non ce ne saranno per un bel po'.

Secondo un'ipotesi prudente, possiamo aspettarci che i dispositivi vengano annunciati e resi disponibili nel settembre 2023, ma resta da vedere se l'annuncio avverrà nella prima settimana di settembre, nella seconda o in una settimana completamente diversa.

Design dell'iPhone 15 Pro di Apple

Classificato IP68

Telaio in acciaio inossidabile lucido, retro in vetro

Design senza pulsanti?

A partire dai modelli iPhone 12 Pro, l'iPhone ha mantenuto un design piuttosto simile. I modelli Pro sono stati caratterizzati da scocche in acciaio inossidabile lucidato, retro in vetro opaco e un grande sistema a tre fotocamere nell'angolo superiore destro del retro.

I modelli iPhone 14 Pro hanno visto l'introduzione di un Always-On Display e di Dynamic Island, quindi ci aspettiamo che i modelli iPhone 15 Pro offrano entrambe queste tecnologie. Dynamic Island sostituisce la tacca, ancora presente nei modelli standard di iPhone 14, con un taglio a forma di pillola che si espande con le informazioni.

Secondo alcune indiscrezioni, i modelli iPhone 15 Pro abbandoneranno i pulsanti fisici per passare a un design dei pulsanti a stato solido che utilizza la tecnologia tattile. È stato anche riferito che i modelli di iPhone 15 Pro adotteranno l'USB-C al posto del Lightning.

Display dell'iPhone 15 Pro

Lo stesso dei modelli iPhone 14 Pro?

OLED

2000 nit di luminosità di picco

L'Apple iPhone 14 Pro ha un display OLED da 6,1 pollici, mentre l'iPhone 14 Pro Max ha un display OLED da 6,7 pollici. È probabile che Apple si affidi all'OLED per i modelli di Apple iPhone 15 Pro e che si possa vedere di nuovo un Always-On Display, oltre all'isola dinamica.

Le indiscrezioni non hanno ancora chiarito se Apple manterrà le stesse dimensioni dello schermo. Se così fosse, probabilmente anche la risoluzione rimarrà la stessa, insieme alla frequenza di aggiornamento adattabile a 120 Hz.

Ci aspettiamo anche che la luminosità di picco di 2000 nit dell'iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sia mantenuta anche nei modelli iPhone 15 Pro.

Specifiche e hardware dell'iPhone 15 Pro

Chip A17

USB-C

iOS 17

Non ci sono ancora molte indiscrezioni sull'hardware e sulle specifiche dell'Apple iPhone 15 Pro e 15 Pro Max/Ultra, anche se senza dubbio avranno un processore aggiornato rispetto ai loro predecessori. Se l'iPhone 14 Pro e Pro Max montavano il chip A16, è probabile che l'iPhone 15 Pro e 15 Pro Max passino all'A17.

Secondo un rapporto, questo chip potrebbe essere basato su un processo a 3 nm, anche se per ora non è confermato.

Altrove si dice che i modelli di iPhone 15 Pro passeranno all'USB-C anziché al Lightning, come già detto. Si prevede che, se ciò avverrà, si tratterà dello standard USB 3.2 o Thunderbolt 3.

Per quanto riguarda il software, il prossimo passo sarà iOS 17, di cui si saprà di più alla Worldwide Developer Conference (WWDC) di Apple. Questa conferenza si svolge normalmente a giugno e l'azienda di solito svela molte delle funzionalità in arrivo sui nuovi iPhone e sui vecchi iPhone compatibili.

Fotocamera dell'iPhone 15 Pro di Apple

Tripla fotocamera posteriore

Nuovo sensore Sony?

Gli Apple iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno entrambi una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore della fotocamera principale, un sensore della fotocamera ultra-wide e un sensore del teleobiettivo. Il sensore della fotocamera principale è stato aggiornato a un sensore da 48 megapixel nel 2022, quindi è possibile che Apple si attenga nuovamente a questo sensore per i modelli iPhone 15 Pro.

Senza dubbio verranno aggiunte alcune funzioni extra, come per i modelli iPhone 14 Pro, e secondo alcune voci di corridoio, a bordo dei modelli iPhone 15 Pro ci sarà un sensore Sony. Si dice che il sensore sia in grado di raddoppiare il livello di saturazione del segnale in ogni pixel, consentendo di catturare una maggiore quantità di luce e garantendo al contempo la corretta esposizione in diverse circostanze.

Ciò consentirà agli utenti di scattare una foto nitida del volto di una persona, ad esempio, anche in presenza di una fonte di luce intensa alle sue spalle. Per il momento, però, non ci sono conferme ufficiali sulla presenza di questa funzione nei modelli iPhone 15 Pro, né sui risultati che si otterrebbero.

Tuttavia, è molto probabile che l'attenzione sia rivolta alla fotografia, per cui ci si aspetta qualche miglioramento in questo campo rispetto ai modelli iPhone 14 Pro.

Voci sull'iPhone 15 Pro di Apple: Tutto quello che abbiamo sentito finora

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sui modelli Apple iPhone 15 Pro.

29 novembre 2022: si dice che l'Apple iPhone 15 passerà al nuovo sensore di immagine Sony "all'avanguardia".

Sony fornirà il sensore di immagine per la prossima gamma di iPhone di Apple. Il nuovo sensore raddoppierà il livello di saturazione del segnale in ogni pixel, consentendo di catturare una maggiore quantità di luce e garantendo la corretta esposizione in diverse circostanze.

Si sostiene che ciò consentirà agli utenti di scattare una foto chiara del volto di una persona anche se alle sue spalle c'è una fonte di luce intensa, ad esempio.

17 novembre 2022: secondo l'analista, il passaggio da Lightning a USB-C di Apple favorirà soprattutto i modelli iPhone 15 Pro

Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple completerà il passaggio a USB-C da Lightning per tutti i dispositivi già il prossimo anno, molto prima che la direttiva UE lo richieda.

Il suo rapporto rivela che l'intera linea di iPhone 15 abbandonerà la porta Lightning. Solo l'iPhone 15 Pro e il 15 Pro Max saranno dotati del più recente standard USB 3.2 o addirittura Thunderbolt 3.

28 ottobre 2022: l'iPhone 15 Pro di Apple potrebbe abbandonare completamente i pulsanti fisici

Secondo l'autorevole analista del settore Ming-Chi Kuo,Apple potrebbe abbandonare i pulsanti del volume e dell'accensione sul suo prossimo iPhone.

Il rapporto afferma che l'iPhone 15 Pro e 15 Pro Max "potrebbero adottare un design con pulsanti allo stato solido". Kuo suggerisce che i telefoni saranno invece dotati di pulsanti "tattili", che funzionano come il pulsante home degli iPhone 7 e 8.

26 settembre 2022: l'iPhone 15 Pro Max di Apple potrebbe chiamarsi iPhone 15 Ultra

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il top di gamma Apple iPhone 15 Pro Max potrebbe invece chiamarsi iPhone 15 Ultra.

14 settembre 2022: Apple potrebbe utilizzare la tecnologia dei chip a 3 nm nell'iPhone 15 e nei Mac del 2023

Secondo un rapporto, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) sta sviluppando processori a 3 nm che saranno utilizzati per costruire il processore A17 di Apple, che probabilmente alimenterà l'iPhone 15 Pro.

Scritto da Britta O'Boyle.