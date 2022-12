Potrebbe non esserci un aggiornamento dell'iPhone SE nel 2024

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'iPhone SE è stato il modello più economico della famiglia di smartphone Apple, ma per molto tempo è riuscito ad avere un prezzo più basso perché utilizzava un design così vecchio.

Leindiscrezioni suggeriscono che il prossimo iPhone SE avrebbe anticipato il design con un design a tutto schermo, più simile a quello dell'iPhone XR, e avrebbe finalmente abbandonato il datato tasto home.

Il mio ultimo sondaggio indica che Apple probabilmente cancellerà o posticiperà il piano di produzione di massa per l'iPhone SE 4 del 2024. Penso che ciò sia dovuto alle spedizioni costantemente inferiori alle aspettative degli iPhone di fascia medio-bassa (ad esempio, SE 3, 13 mini e 14 Plus), - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 21 dicembre 2022

L'analista Ming-Chi Kuo mette però in dubbio questa ipotesi, affermando di ritenere che sarà cancellato o ritardato a causa delle scarse spedizioni dei modelli di iPhone di fascia bassa.

Il passaggio all'iPhone SE dovrebbe aumentare il costo complessivo del dispositivo e se Apple non sarà in grado di vendere volumi sufficienti, potrebbe dissuadere l'azienda dall'impegnarsi in questo senso.

Questo potrebbe essere un duro colpo per coloro che sono in attesa di un design rinnovato dell'iPhone SE o che desiderano mettere le mani su un iPhone moderno che sia conveniente e offra tutto il supporto dei dispositivi di punta.

Apple potrebbe scegliere di mantenere l'attuale design dell'iPhone SE e di aggiornare parte dell'hardware, offrendo così un design più economico, ma mentre l'iPhone e il Pro, aggiunto di recente, sono stati aggiornati regolarmente di anno in anno, l'SE è stato meno prevedibile.

Inoltre, diversi segnali indicano un rallentamento dell'economia nei prossimi anni e questo potrebbe scoraggiare Apple dall'investire nello sviluppo di una nuova linea di prodotti.

Scritto da Chris Hall.