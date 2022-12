Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - A volte è una buona idea resettare l'iPhone. Forse il vostro telefono ha dei problemi e volete risolverli da soli prima di prendere un appuntamento all'Apple Store. O forse volete cancellare tutto il contenuto del vostro iPhone prima di venderlo o darlo a qualcun altro. Qualunque sia il motivo, quando si esegue un ripristino di fabbrica dell'iPhone, tutti i contenuti e tutte le impostazioni e preferenze vengono rimossi definitivamente dal dispositivo. È quindi importante eseguire prima un backup per assicurarsi di non perdere nulla di importante.

Leggi: Perché questo è il momento migliore per restituire l'iPhone

Come cancellare completamente l'iPhone

Ci sono due modi per cancellare un iPhone. Un modo è attraverso l'app Impostazioni dell'iPhone. Ma si può anche collegare l'iPhone a un computer con un cavo USB e poi usare iTunes per cancellare il telefono. Pocket-lint ha descritto nel dettaglio il metodo delle Impostazioni perché, onestamente, è il più semplice e veloce. È possibile farlo con pochi semplici tocchi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Accendete l'iPhone. Andate su Impostazioni. Scorrere fino a Generali. Selezionate Trasferimento o Ripristino dell'iPhone. Per cancellare tutti i dati da un iPhone, toccare Cancella tutti i contenuti e le impostazioni.

A questo punto, verrà visualizzata una schermata di avviso che indica che la cancellazione comporterà l'uscita dall'ID Apple e la rimozione dei dati personali (comprese le app, le informazioni sul portafoglio Apple, la eSIM e altro ancora). Premete continua e poi inserite il codice di accesso. A questo punto, il telefono inizierà il processo di ripristino di fabbrica.

Quali modelli di iPhone si possono resettare in fabbrica?

Tutti i modelli di iPhone possono essere completamente cancellati, in modo da poterli vendere, scambiare o regalare senza il timore di esporre i propri dati personali.

Cosa succede quando si esegue un reset di fabbrica?

L'iPhone viene ripristinato come se fosse completamente nuovo. Il vostro ID Apple e nessuna delle vostre informazioni personali saranno presenti sul dispositivo o associate ad esso.

Volete saperne di più?

Prima di eseguire il ripristino di fabbrica di un iPhone, assicuratevi di eseguire un backup dei dati del vostro iPhone. Apple ha una pagina di supporto che spiega in dettaglio come fare, oltre a fornire ulteriori informazioni sui ripristini di fabbrica in questa pagina di supporto.

Pixel Buds Serie A in omaggio con l'ordine del Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 21 luglio 2022 Per un periodo di tempo limitato, Google regalerà i Pixel Buds Serie A con il Pixel 6a.

Scritto da Maggie Tillman.