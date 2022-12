Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, il prossimo anno Apple apporterà un'importante modifica a iOS che offrirà ai consumatori maggiori possibilità di scelta quando si tratta di decidere dove scaricare le proprie app.

Secondo Bloomberg, probabilmente a partire dall'aggiornamento iOS 17 del prossimo anno, Apple sta progettando di consentire agli utenti di installare app store alternativi sui propri dispositivi iOS. Questa funzionalità potrebbe essere disponibile solo in Europa, per rispettare le imminenti norme UE, e l'azienda potrebbe consentire l'installazione solo di app approvate. Tuttavia, sarebbe la prima volta che Apple permette ufficialmente agli utenti di iPhone di installare applicazioni da una fonte diversa dal proprio App Store. In passato, gli utenti potevano effettuare il jailbreak del proprio iPhone, ma ovviamente Apple ha da tempo messo in guardia dal farlo.

Secondo Bloomberg, il cambiamento di opinione di Apple è dovuto al Digital Markets Act (DMA) dell'UE. Questa legge imporrà ad Apple di consentire gli app store di terze parti oltre al sideloading, ovvero l'installazione di software scaricato dal web. L'UE ha stabilito un calendario per la conformità delle aziende digitali, tra cui Google, alla legge, ma la scadenza principale è il marzo 2024.

Secondo quanto riferito, Apple starebbe valutando la possibilità di "imporre alcuni requisiti di sicurezza" prima di consentire l'utilizzo di app esterne, tra cui la verifica delle stesse e l'eventuale addebito agli utenti di una tariffa. L'azienda sta dedicando una "quantità significativa di risorse a questo sforzo aziendale".

Inoltre, Apple non ha ancora deciso come far funzionare iMessage con altri servizi, un'altra regola del DMA dell'UE, come riporta Bloomberg.

Scritto da Maggie Tillman.