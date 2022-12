Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nel settembre 2022 Apple ha ampliato le sue funzioni di sicurezza con l'annuncio dell'SOS di emergenza via satellite, che si aggiunge a ID medico, SOS di emergenza e contatti di emergenza.

La funzione Emergency SOS via Satellite consente agli utenti che vivono in un Paese compatibile (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Irlanda) e che possiedono uno dei modelli della serie iPhone 14 di contattare i servizi di emergenza nelle aree in cui non dispongono di connettività cellulare o Wi-Fi.

L'abbiamo provato a Richmond Park su un modello dimostrativo per farci un'idea di come funziona l'SOS di emergenza via satellite e del tipo di esperienza che ci si può aspettare in caso di infortunio bloccato in montagna o intrappolato in un sentiero.

Come funziona Emergency SOS via satellite

Tutti gli utenti dei quattro modelli di iPhone 14 hanno a disposizione una modalità dimostrativa che consente di farsi un'idea di cosa aspettarsi quando si utilizza la funzione SOS di emergenza via satellite. Nella demo che abbiamo avuto a disposizione la connettività cellulare è stata disattivata a livello di sistema per fornire un resoconto più dettagliato dell'esperienza.

L'interfaccia SOS di emergenza via satellite appare come opzione se si cerca di contattare i servizi di emergenza in un'area priva di connettività cellulare. All'avvio dell'interfaccia, semplice da usare, vengono visualizzate le seguenti domande e opzioni, che possono variare a seconda della prima risposta. Lo scenario seguente si riferisce alla risposta iniziale "Perso o intrappolato":

Qual è l'emergenza? Problema con l'auto o il veicolo Malattia o infortunio Crimine Smarrimento o intrappolamento Incendio

Chi ha bisogno di aiuto? Io Un'altra persona Più persone

Qualcuno è ferito? Sì No

Cosa descrive meglio la vostra emergenza? Bloccato Intrappolato Perso

Si applica qualcuna di queste indicazioni? Terreno ripido Acqua Grotta Nessuno



Dopo aver risposto a tutte le domande di cui sopra, vi verrà chiesto se volete informare o meno i vostri contatti di emergenza. La conversazione con i servizi di emergenza e la posizione possono essere condivise con i propri contatti.

Una volta trovato un satellite - vi verrà chiesto di muovere il telefono nella direzione giusta per trovare un satellite per inviare il messaggio - apparirà un messaggio con un riepilogo delle vostre risposte. Anche il vostro ID medico e la vostra posizione saranno inviati al Centro relay. Dovrete continuare a puntare l'iPhone verso il satellite e mantenerlo nell'antenna verde sullo schermo per inviare e ricevere i messaggi.

Riceverete quindi un messaggio dal Centro di ricetrasmissione di emergenza che vi chiederà di descrivere la posizione della vostra emergenza. Si consiglia di rispondere in modo breve e diretto. Vi verranno poste anche altre domande, come ad esempio da dove siete entrati nell'area in cui siete rimasti bloccati.

L'intero scambio con il Centro di emergenza viene inviato in tempo reale al vostro contatto di emergenza, se avete scelto di condividerlo. È possibile che ricevano le risposte prima di voi se dispongono di una connessione cellulare, anche se ovviamente non lo sapreste se vi trovaste in montagna.

Come si usa la funzione SOS di emergenza via satellite?

Secondo la nostra esperienza, la funzione SOS di emergenza via satellite è facilissima da usare. Non è possibile sbagliare, in quanto si viene guidati passo dopo passo attraverso l'intero processo ed è tutto a scelta multipla per renderlo semplice. Questo è ovviamente molto importante perché potreste avere un uso limitato delle mani o avere difficoltà a concentrarvi.

Ci sono però un paio di cose da considerare. In primo luogo, bisogna essere all'aperto, l'invio dei messaggi richiede più tempo di quello a cui si è abituati con i messaggi standard e bisogna rispondere alle domande in modo chiaro e conciso per ottenere una risposta rapida. In sostanza, non raccontate la storia della vostra vita al centro di assistenza. Loro vogliono fornirvi l'aiuto di cui avete bisogno, non imparare il nome del vostro gatto.

Durante la nostra dimostrazione, a un certo punto il satellite si è interrotto e abbiamo dovuto aspettare circa un minuto prima di poter inviare il messaggio. Naturalmente questo non è stato un problema a Richmond Park quando non eravamo effettivamente feriti o intrappolati, ma immaginiamo che se fossimo stati al freddo in cima a una montagna con una gamba rotta, sarebbe sembrato un minuto molto lungo. A seconda dell'emergenza, anche mantenere l'iPhone all'interno del campo verde per trovare il segnale satellitare potrebbe rivelarsi difficile in alcuni casi.

Durante la nostra dimostrazione avevamo una visuale chiara del cielo, ma vale la pena notare che se non l'avete, o se siete circondati da molti alberi, ad esempio, potrebbe volerci un po' più di tempo prima che tutto passi e che le risposte arrivino. Nel complesso, però, l'esperienza è molto fluida, ma ci si aspetta che ci voglia più tempo rispetto all'invio di un messaggio iMessage o WhatsApp standard.

L'invio dell'intera conversazione al contatto di emergenza in tempo reale è un'ottima funzione, in quanto consente di informarlo di ciò che è accaduto nonostante l'assenza di segnale, anche se è bene tenere presente che potrebbe risultare penoso per lui, a seconda della natura dell'emergenza. È possibile interrompere la condivisione in qualsiasi momento toccando il pulsante blu "Stop" nella parte superiore del display.

Come inviare la propria posizione via satellite utilizzando Find My

Oltre alla possibilità di chiamare o inviare messaggi di emergenza via satellite, è anche possibile inviare la propria posizione tramite Find My. Per farlo, seguite la procedura seguente:

Aprire l'applicazione Trova il mio

Toccare la scheda "Io" in basso a destra

Scorrere fino a La mia posizione via satellite

Toccare Invia la mia posizione

Confermare Invia la mia posizione

Puntate il vostro iPhone 14 nella direzione giusta per ricevere il segnale satellitare.

Ecco fatto. L'invio avverrà, anche se richiederà più tempo del normale.

Esiste una demo di Emergency SOS via satellite?

Sì. Se vivete negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Germania, in Irlanda o in Francia, potete provare la demo del servizio.

Potete leggere il nostro articolo separato su come trovare e lanciare la demo, ma in breve, seguite i passaggi seguenti:

Aprite le Impostazioni del vostro iPhone 14

Scorrere fino a SOS di emergenza

Scorrere fino in fondo

Toccare Prova demo

