Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato l'SOS di emergenza via satellite durante l'evento di settembre 2022, in concomitanza con la presentazione della serie iPhone 14, e ora la funzione si sta espandendo ad altri Paesi.

A partire dal 13 dicembre 2022, gli utenti di iPhone 14 di Regno Unito, Irlanda, Francia e Germania potranno usufruire del servizio, che consente di contattare i servizi di emergenza quando ci si trova in un'area priva di copertura cellulare o Wi-Fi. Negli Stati Uniti il servizio è già disponibile.

Tutti i modelli della gamma iPhone 14 avranno accesso alla funzione e c'è una modalità dimostrativa - di cui potete trovare maggiori informazioni in un articolo a parte - che vi aiuterà a farvi un'idea di cosa potete aspettarvi. Per accedere al servizio è necessario disporre di iOS 16.1 o versione successiva e, una volta attivato, il servizio sarà gratuito per due anni.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Emergency SOS via Satellite vi collegherà a centri di collegamento con personale di emergenza addestrato da Apple che contatterà i servizi di emergenza per conto vostro e vi fornirà l'aiuto di cui avete bisogno. Potete leggere tutte le informazioni sull'Emergency SOS via Satellite in un articolo a parte, ma in breve, se componete il 112 o il 999 dal vostro iPhone 14 o inviate un messaggio a questi numeri, apparirà un'interfaccia.

Dovrete compilare un breve questionario rispondendo a domande fondamentali, in modo da potervi inviare i soccorsi giusti. Vi verrà indicato dove puntare il telefono per collegarvi a un satellite e vi verrà inviato un messaggio con le risposte al questionario, la posizione, compresa l'altitudine, il livello della batteria dell'iPhone e l'ID medico, se abilitato.

La trascrizione tra l'utente e il centro di smistamento può essere condivisa in tempo reale con il proprio o i propri contatti di emergenza ed è anche possibile inviare la propria posizione via satellite utilizzando l'app Trova il mio.

L'SOS di emergenza via satellite è disponibile per tutti gli utenti con iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max nei Paesi sopra elencati e negli Stati Uniti.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2022: Samsung, Pixel, OnePlus e altri Di Chris Hall · 25 novembre 2022 I saldi del Black Friday offrono sempre sconti eccezionali su una serie di marchi importanti come Apple e Samsung.

Scritto da Britta O'Boyle.