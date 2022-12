Come utilizzare la modalità demo dell'SOS di emergenza Apple via satellite

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato la funzione SOS di emergenza via satellite quando ha presentato la gamma iPhone 14 a settembre. La funzione consente di contattare i servizi di emergenza anche se ci si trova in un luogo privo di ricezione cellulare.

Ad esempio, durante un'escursione o in cima a una montagna, si potrà avviare uno scambio di messaggi con un team dedicato che contatterà i servizi di emergenza per conto dell'utente e gli fornirà l'aiuto di cui ha bisogno.

Per vedere che tipo di esperienza si avrà utilizzando l'SOS di emergenza via satellite sui modelli iPhone 14, è disponibile una modalità demo che consente di familiarizzare con i tempi di attesa e il tipo di messaggi che verranno inviati utilizzando il servizio.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ecco come avviare la modalità demo dell'SOS di emergenza via satellite.

Speciale sui vincitori dei premi EE Pocket-lint 2022 - Pocket-lint Podcast ep. 176 Di Rik Henderson · 1 dicembre 2022 · Questa settimana ci concentriamo sui vincitori degli EE Pocket-lint Awards 2022, con uno sguardo ai migliori gadget, tecnologia e giochi per ogni

Come avviare la modalità demo dell'SOS di emergenza via satellite

Per avviare la modalità demo di Emergency SOS via Satellite, è necessario seguire i passaggi indicati di seguito. Tenete presente che non funzionerà se non avete un modello di iPhone 14, se non vivete in un Paese compatibile e se non avete l'ultima versione di iOS.

Aprite le Impostazioni sul vostro iPhone Scorrere fino a SOS di emergenza Scorrete verso il basso fino a visualizzare la sezione SOS di emergenza via satellite Toccare Prova demo Seguire le istruzioni sullo schermo

Cosa serve per eseguire la modalità demo di SOS di emergenza via satellite

La funzione SOS di emergenza via satellite è disponibile solo su iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Non è disponibile per i modelli di iPhone precedenti. È inoltre necessario che sia in esecuzione iOS 16.1 e che si viva in un Paese compatibile. Al momento sono inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Francia e Germania.

Scritto da Britta O'Boyle.