La riparazione self-service di Apple viene finalmente lanciata nel Regno Unito e in Europa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha finalmente introdotto nel Regno Unito e in Europa il programma di riparazione self-service, che consente agli utenti di riparare da soli i propri dispositivi utilizzando parti originali.

Già lanciato negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno per le riparazioni degli iPhone, il servizio fornisce gli strumenti e le istruzioni per riparare i propri dispositivi Apple. Tra questi, anche i notebook Mac che utilizzano il silicio Apple.

Al momento è disponibile solo per le riparazioni di iPhone SE (terza generazione), iPhone 12 e iPhone 13, oltre ai MacBook M1 costruiti nel 2020 e 2021 (Air e Pro).

Si ordinano i pezzi e gli strumenti dall'Apple Self Service Repair Store ufficiale online, si scaricano le istruzioni e si parte. È anche possibile restituire le parti difettose per il riciclaggio e ottenere un credito da Apple.

Sono disponibili più di 200 pezzi e strumenti per tutti i prodotti. Apple offre anche la possibilità di noleggiare gli strumenti a un prezzo più conveniente, una tantum, nel caso in cui si voglia riparare solo un singolo articolo e non si voglia acquistarli in blocco.

"Quando è necessaria una riparazione, vogliamo che i clienti abbiano a disposizione molte opzioni per una riparazione sicura e affidabile", ha dichiarato Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple.

"Ecco perché siamo entusiasti di lanciare il Self Service Repair in Europa, dando ai nostri clienti accesso diretto a parti, strumenti e manuali originali Apple".

Scritto da Rik Henderson.