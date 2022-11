Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony fornirà il sensore di immagine per la prossima gamma di iPhone di Apple.

La famiglia iPhone 15 avrà un nuovo sensore "all'avanguardia" prodotto da Sony Semiconductor Solutions, secondo quanto dichiarato da fonti della produzione di componenti.

Il nuovo sensore sarà in grado di competere con i progressi fatti di recente da Samsung. Si presume che raddoppi il livello di saturazione del segnale in ogni pixel. Ciò consente di catturare una maggiore quantità di luce, garantendo al contempo l'esposizione corretta in diverse circostanze.

Nikkei sostiene che ciò consentirà agli utenti di scattare una foto chiara del volto di una persona anche quando, ad esempio, ha una fonte di luce intensa alle spalle.

5 motivi per cui dovreste acquistare il Google Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 26 luglio 2022 Il Google Pixel 6a è finalmente arrivato e disponibile per l'ordinazione, quindi è il momento perfetto per esaminare ciò che rende speciale questo

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il sito afferma inoltre che la tecnologia di Sony funziona collocando "fotodiodi e transistor in strati di substrato separati". Ciò consente di utilizzare un maggior numero di fotodiodi su uno strato dedicato.

Non si sa ancora nulla sulla risoluzione del nuovo sensore o su altre proprietà. Né si sa se questa tecnologia sia prevista per tutti i modelli di iPhone 15 o solo per i dispositivi Pro.

Tuttavia, sembra che la prossima generazione di iPhone potrebbe subire un importante aggiornamento a tutto tondo, non da ultimo considerando che sarà anche la prima ad abbandonare la porta Lightning per adottare la USB-C. In questo modo sarà conforme all'ultima direttiva UE sugli standard di ricarica.

Scritto da Rik Henderson.