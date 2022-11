I pulsanti vibranti dell'iPhone 15 Pro sono stati suggeriti da un fornitore di componenti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Tra le indiscrezioni secondo cui Apple abbandonerà i pulsanti fisici sull'iPhone 15 Pro, un rapporto aggiunge ulteriore benzina al fuoco grazie ai commenti dei fornitori.

Le indiscrezioni su un iPhone 15 Pro a base solida sono emerse per la prima volta a ottobre, con l'analista Ming-Chi Kuo che indicava la rimozione dei pulsanti meccanici per il volume e l'accensione dai migliori iPhone di Apple. Ora, l'amministratore delegato di un'azienda che potrebbe essere responsabile della sua realizzazione potrebbe aver fatto uscire il gatto dal sacco.

L'amministratore delegato di Cirrus Logic, John Forsyth, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che la sua azienda sta lavorando a un nuovo componente per la "seconda metà del prossimo anno". In una precedente lettera agli azionisti è stato confermato che si tratta di un componente legato ai motori di vibrazione Taptic Engine di Apple. Alla luce di ciò, gli analisti di Barclays Blayne Curtis e Tom O'Malley ritengono che l'iPHone 15 Pro di Apple, privo di pulsanti, sia ora più reale che mai.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Se guardiamo ai potenziali casi d'uso, il cambiamento più importante nei nuovi modelli di iPhone del prossimo anno è la rimozione dei pulsanti, che richiederebbe driver aggiuntivi per il motore aptico, rendendolo il caso d'uso più probabile per i nuovi contenuti", hanno dichiarato i due attraverso una nota per gli investitori vista da MacRumors.

L'unica vera ragione per passare ai pulsanti a stato solido per il volume e l'accensione sarebbe quella di rendere l'iPhone 15 Pro più resistente all'acqua rispetto ai modelli precedenti. La rimozione dei pulsanti fisici sigillerebbe efficacemente l'iPhone in modi altrimenti impossibili, impedendo all'acqua di entrare.

Se Apple segue i suoi soliti schemi di rilascio, possiamo aspettarci che l'azienda annunci i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro a settembre del 2023, ma aspettiamoci altre fughe di notizie molto prima di allora.

Scritto da Oliver Haslam.