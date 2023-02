L'esperto analista del settore smartphone, Ming-Chi Kuo, sostiene che Apple completerà il passaggio alla porta USB-C dalla Lightning per tutti i dispositivi già il prossimo anno, molto prima che la direttiva UE lo richieda. Il suo ultimo rapporto rivela che l'intera linea di iPhone 15 abbandonerà la porta Lightning.

Tuttavia, i modelli standard di iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno dotati di una tecnologia USB-C con specifiche inferiori (USB-2.0). Solo gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max saranno dotati dell'ultimo standard USB 3.2 o addirittura Thunderbolt 3.

Una serie di post sul feed Twitter di Kuo (in cinese e ripetuti in inglese) descrivono in dettaglio i cambiamenti che ritiene in arrivo. Egli suggerisce che "l'esperienza d'uso della trasmissione via cavo e dell'uscita video sarà significativamente migliorata".

Apple ha già confermato la sua riluttanza a passare all'USB-C per gli iPhone in futuro, ma non si pensava che ciò sarebbe avvenuto prima del 2024, quando entreranno in vigore gli sforzi della nuova Unione Europea per standardizzare la ricarica dei cellulari in tutto il settore.

L'azienda ha già abbandonato la porta Lightning per il suo iPad entry-level di 10a generazione, mentre l'ultimo modello è ora dotato di USB-C. Ora sembra che gli iPhone lo seguiranno presto.