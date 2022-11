iPhone 14 SOS di emergenza via satellite arriva in Europa a dicembre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple conferma che la funzione SOS di emergenza via satellite è disponibile negli Stati Uniti e in Canada dal 15 novembre e in alcuni Paesi europei a dicembre.

La funzione, che secondo Apple consentirà di chiamare i soccorsi quando si è fuori dal raggio d'azione della connettività cellulare e Wi-Fi, è disponibile su tutti i modelli di iPhone 14. In precedenza Apple aveva dichiarato che la funzione sarebbe stata disponibile negli Stati Uniti a novembre, ma non aveva detto quando gli altri Paesi sarebbero entrati in funzione.

Apple ha confermato che l'SOS di emergenza via satellite arriverà nel Regno Unito, in Francia, in Germania e in Irlanda a dicembre, anche se non ha ancora confermato la data. L'azienda ha confermato che chi vuole usufruire della funzione dovrà avere installato iOS 16.1 o versioni successive, quindi assicuratevi di essere in regola prima di partire per la vostra prossima escursione.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La funzione SOS di emergenza via satellite utilizza i satelliti Globalstar ed è in grado di inviare una piccola quantità di dati a un operatore che li trasmette ai servizi di emergenza. Apple afferma di aver collaborato con i professionisti dell'emergenza per poter raccogliere le informazioni necessarie riducendo al contempo la quantità di dati da inviare ai satelliti. Di conseguenza, saranno sufficienti 15 secondi di cielo sereno per trasmettere un messaggio di emergenza.

Pixel Buds Serie A in omaggio con l'ordine del Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 21 luglio 2022 Per un periodo di tempo limitato, Google regalerà i Pixel Buds Serie A con il Pixel 6a.

Apple ha inoltre confermato che sarà disponibile una modalità dimostrativa che consentirà di testare la funzione senza generare una trasmissione ai servizi di emergenza: un ottimo modo per familiarizzare con il funzionamento della funzione prima che sia necessaria.

Scritto da Oliver Haslam.