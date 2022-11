Secondo quanto riferito, ad Apple mancano "4 anni" per competere con la ricerca di Google

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, ad Apple mancano almeno quattro anni per essere in grado di competere con Google nel campo della ricerca, e per di più sta perdendo talenti.

Un nuovo rapporto indica cambiamenti all'interno di Apple che hanno visto l'azienda acquistare Laserlike, un'azienda fondata da ingegneri di Google e focalizzata sulle notizie di intelligenza artificiale. Ma alcuni dei dipendenti che hanno partecipato all'acquisizione hanno lasciato l'azienda e sono tornati a Google.

The Information riporta che Apple ha acquistato Laserlike nel 2018 e ha messo il cofondatore Srinivasan Venkatachary a capo del team di ricerca dell'azienda, con almeno 200 persone che lavorano sotto di loro. Secondo quanto riferito, questo team era responsabile del lavoro su elementi come Spotlight e l'assistente vocale Siri.

Tuttavia, è stato riferito che Venkatachary è tornato a Google per ricoprire il ruolo di vicepresidente dell'ingegneria. Anche altri sono tornati in pellegrinaggio a Mountain View, tra cui i co-fondatori di Laserlike Steven Baker e Anand Shukla.

La perdita di questi talenti potrebbe potenzialmente lasciare Apple in una posizione di svantaggio nei suoi tentativi di migliorare le proprie capacità di ricerca, soprattutto in un momento in cui continuano a circolare voci sulla sua intenzione di competere con Google.

Per quanto riguarda la possibilità che Apple possa seriamente competere con Google in un settore che ha avuto in pugno per anni, sembra di no. Almeno non ancora. "Apple è ancora lontana almeno quattro anni dal lancio di un potenziale sostituto di Google", si legge nel rapporto, che cita una fonte senza nome che ha lavorato con il team in questione. Il rapporto prosegue affermando che sarebbe necessario un aumento del budget, mentre sarebbe utile anche un accordo per portare a bordo Bing di Microsoft o una ricerca simile.

Il motivo per cui Apple vorrebbe competere con Google non è immediatamente chiaro. Google paga ad Apple fino a 12 miliardi di dollari all'anno per rendere la sua ricerca predefinita sugli iPhone di tutto il mondo.

Scritto da Oliver Haslam.