Apple avverte che le forniture di iPhone 14 Pro si esauriranno grazie a COVID-19

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha avvertito che la fornitura di hardware per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sarà colpita dalle restrizioni COVID-19 in corso presso il suo fornitore principale.

Le scorte di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max erano già molto scarse per quanto riguarda le varie capacità di memoria e le configurazioni di colore, ma secondo Apple le cose potrebbero peggiorare.

Apple ha dichiarato in un comunicato che "le restrizioni COVID-19 hanno avuto un impatto temporaneo sul principale impianto di assemblaggio di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max situato a Zhengzhou, in Cina". Di conseguenza, l'impianto "sta attualmente operando a capacità significativamente ridotta". Ciò significa che le consegne dei nuovi telefoni dovrebbero essere inferiori a quanto sperato in un primo momento, con la conseguenza che chi spera di acquistare un nuovo iPhone al dettaglio potrebbe dover aspettare. Prima dell'annuncio del fine settimana, le stime di consegna erano già in ritardo di settimane.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Ci aspettiamo ora una riduzione delle spedizioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max rispetto a quanto previsto in precedenza e i clienti dovranno attendere più a lungo per ricevere i loro nuovi prodotti", aggiunge il comunicato di Apple, prima di affermare che sta lavorando a stretto contatto con il suo partner di produzione per rimettere a posto le cose.

Il partner in questione è Foxconn, e in precedenza si era detto che il fattore era al centro di un blocco industriale. All'epoca si pensava che l'impatto su Apple sarebbe stato minimo, dato che Foxconn aveva già creato un circuito chiuso, facendo mangiare i dipendenti che vivono in loco nei dormitori per ridurre il rischio di contrarre il virus.

In particolare, il problema non riguarda l'iPhone 14 o l'iPhone 14 Plus, due dispositivi che vengono prodotti in altri stabilimenti ma che, a quanto pare, sono meno richiesti delle loro controparti Pro.

Scritto da Oliver Haslam.