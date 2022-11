Siri potrebbe diventare più veloce che mai con un trigger "Siri" semplificato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Apple sarebbe intenzionata ad abbandonare la famosa frase di attivazione "Ehi Siri", scegliendo invece di consentire alle persone di dire semplicemente "Siri" per invocare l'assistente.

Tutti gli assistenti vocali digitali richiedono agli utenti di pronunciare una frase specifica per attirare la loro attenzione, e "Ehi Siri" è stata la frase scelta da Apple per anni. Ma secondo un nuovo rapporto di Mark Gurman di Bloomberg, che scrive attraverso la sua newsletter settimanale Power On, la situazione sta per cambiare.

Gurman riferisce che Apple sta già testando la rimozione di "Ehi" dalla frase di attivazione, rendendo più semplice e veloce la richiesta di Siri a mani libere. Sebbene gli iPhone e gli altri dispositivi Apple possano invocare Siri premendo un pulsante, è la funzione di attivazione vocale a rendere così utile un assistente simile. Apple spera che accorciare la durata dell'attivazione renda più rapido l'utilizzo di Siri sugli HomePod e su altri dispositivi, come l'iPhone 14.

Tuttavia, anche se Gurman osserva che questo potrebbe "sembrare un piccolo cambiamento", in realtà è più complicato di quanto molti possano pensare. "Il passaggio è una sfida tecnica che richiede una quantità significativa di formazione dell'intelligenza artificiale e di lavoro ingegneristico di base", afferma Gurman. Secondo quanto riferito, Apple è già nel bel mezzo di questa formazione, con dipendenti che utilizzano "Siri" in prima persona nel tentativo di portare l'assistente alla massima velocità.

Gurman sottolinea inoltre che Siri deve essere in grado di comprendere più accenti e dialetti come un altro ostacolo, mentre il precedente comando "Hey Siri" forniva a Siri un maggior numero di parole da cui rilevare l'intenzione dell'utente. Eliminando una di queste parole, Apple rischia di far scattare accidentalmente l'allarme o semplicemente di non rispondere affatto.

La frase di attivazione con una sola parola non è comunque un'idea nuova. Alexa, l'assistente digitale di Amazon, se la cava benissimo. Ma "Alexa" è una parola più complessa, con una sillaba in più rispetto a "Siri", il che la rende più facile da capire per il software.

Scritto da Oliver Haslam.