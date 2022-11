Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se siete nuovi utenti di iPhone, vi starete chiedendo come funziona la segreteria telefonica sul vostro nuovo telefono. Apple chiama la sua funzione di segreteria telefonica nell'app Telefono predefinita dell'iPhone "segreteria visiva".

Compatibile con alcuni operatori, la segreteria telefonica mostra un vero e proprio elenco visivo dei messaggi. È possibile scegliere quali riprodurre e quali eliminare senza doverli ascoltare tutti. È anche possibile visualizzare le trascrizioni (in alcuni paesi di lingua inglese), il che significa che i messaggi sono trascritti in testo. Se siete curiosi di conoscere la segreteria telefonica visiva e di sapere come impostarla, ecco tutto ciò che dovete sapere.

Come impostare la segreteria telefonica su iPhone

Prima impostazione della segreteria telefonica

La prima volta che toccate Voicemail nell'app Telefono, vi verrà chiesto di creare una password per la casella vocale e di registrare il vostro saluto vocale.

Aprite l'app Telefono e toccate la scheda Voicemail. Toccare Imposta ora. Creare una password per la segreteria telefonica. Scegliere un saluto: Predefinito o Personalizzato Se si sceglie Personalizzato, è possibile registrare un nuovo saluto.

Come riprodurre ed eliminare i messaggi vocali su iPhone

Siri

Per riprodurre, condividere o eliminare un messaggio vocale, è sufficiente chiedere a Siri qualcosa come: "Riproduci il messaggio vocale di Maggie".

App Telefono

Per gestire in modo completo i messaggi, è possibile accedere a Voicemail nell'app Telefono dell'iPhone.

Aprire l'app Telefono. Toccare la scheda Voicemail, quindi toccare un messaggio. Eseguite una delle seguenti operazioni: Riprodurre il messaggio: Toccare il pulsante Riproduci.

Condividere il messaggio: Toccare il pulsante Condividi

Eliminare il messaggio: Toccare il pulsante Cestino.

Nota: I messaggi vengono salvati finché non vengono cancellati dall'utente o dall'operatore. Per recuperare un messaggio cancellato, toccare Messaggi eliminati, toccare il messaggio, quindi toccare Cancella.

Come vedere le trascrizioni dei messaggi vocali sull'iPhone

Le trascrizioni dei messaggi vocali fanno parte della funzione di segreteria telefonica visiva, ma sono limitate all'iPhone 6s o successivo. Non è necessario abilitare le trascrizioni. Appariranno automaticamente nella scheda Voicemail con ogni messaggio.

Aprire l'app Telefono e navigare nella scheda Voicemail. Toccare un messaggio vocale per trascriverlo. Se il messaggio vocale non è stato trascritto in precedenza, potrebbe apparire la dicitura "Transcribing Voicemail...". La trascrizione dovrebbe apparire subito. Quando si rivede il messaggio vocale, la trascrizione dovrebbe apparire quando lo si tocca. È possibile che vengano visualizzati degli spazi vuoti se Apple non è in grado di determinare le parole del chiamante.

Come capire se il vostro iPhone supporta la segreteria telefonica visiva

La segreteria telefonica visiva è disponibile solo su iPhone di alcuni operatori selezionati in alcuni Paesi o regioni. L'elenco completo dei gestori supportati negli Stati Uniti è disponibile qui e in Europa qui.

Come ascoltare i messaggi se la casella vocale visiva non funziona

Se la segreteria telefonica visiva non funziona, qualunque sia il motivo, potete comunque provare a controllare i messaggi dal vostro iPhone (o anche da un altro telefono negli Stati Uniti e in Canada).

Sul vostro iPhone: Toccare la scheda Voicemail nell'app Telefono, quindi seguire le istruzioni di Apple per accedere ai messaggi.

Oppure, da un altro telefono negli Stati Uniti o in Canada: Componete il vostro numero, premete * o # (a seconda dell'operatore) per escludere il saluto, quindi inserite la password della segreteria telefonica. Se vivete al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, verificate con il vostro operatore le istruzioni su come accedere alla segreteria telefonica senza l'app Telefono/la segreteria visiva.



Come cambiare la password della segreteria telefonica sull'iPhone

Dall'iPhone, andate su Impostazioni > Telefono > Cambia password segreteria, quindi inserite una nuova password. Ecco fatto.

Come cambiare l'annuncio della segreteria telefonica su iPhone

Per modificare l'annuncio in qualsiasi momento, aprite l'app Telefono, toccate la scheda Voicemail e andate su Saluto. Da qui, modificate l'annuncio della segreteria telefonica. Semplice.

Volete saperne di più?

Per maggiori dettagli, consultate la pagina di supporto di Apple per la segreteria telefonica dell'iPhone.

Scritto da Maggie Tillman.