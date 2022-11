L'iPhone 15 utilizzerà il modem 5G di Qualcomm perché quello di Apple non è ancora pronto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo essersi aspettata che Apple utilizzasse il proprio modem 5G a partire dall'iPhone 15, Qualcomm afferma che invece ne fornirà la "stragrande maggioranza".

Apple sta lavorando alla costruzione di un proprio modem 5G da quando ha rilevato ciò che restava del business dei modem di Intel nel 2019, ma ci sarebbe voluto del tempo per renderlo pronto per l'uso negli iPhone. Inizialmente si prevedeva che ciò sarebbe avvenuto nel 2023 con il lancio dell'iPhone 15, e Qualcomm stessa aveva già detto che si aspettava di perdere la maggior parte delle sue attività con Apple. Ora non più.

Le osservazioni contenute in un documento che accompagnava il rapporto sui guadagni di Qualcomm di mercoledì hanno confermato che ora si aspetta di fornire la "stragrande maggioranza" dei modem per i telefoni Apple il prossimo anno.

Tuttavia, si era già intuito che questa mossa era in programma. L'analista Ming-Chi Kuo ha dichiarato all'inizio dell'anno di ritenere che il modem 5G di Apple fosse "fallito". Si prevede che Apple sia ancora favorevole al passaggio a un proprio modem in futuro, ma ora non avverrà nel 2023.

Il desiderio di Apple di controllare tutti gli aspetti della produzione degli iPhone non è nuovo, ovviamente. L'azienda progetta già i propri chip e li fa costruire da TSMC, mentre la storia è simile per gli iPad e i Mac, grazie alla recente transizione al silicio di proprietà di Apple. L'eliminazione di Intel dalla linea di Mac di Apple garantisce che l'azienda non sia più vincolata alla tabella di marcia delle CPU del produttore di chip. Di conseguenza, Apple ha un maggiore controllo sui tempi di rilascio dei suoi Mac.

Se tutto procede secondo le precedenti cadenze di rilascio, possiamo aspettarci che Apple annunci la sua linea di iPhone 15 verso la metà di settembre del 2023.

Scritto da Oliver Haslam.