L'iPhone 15 Pro non avrà la nuova fotocamera 8P come precedentemente ipotizzato

(Pocket-lint) - Recenti indiscrezioni hanno suggerito che l'iPhone 15 Pro e Pro Max (o Ultra, come potrebbe essere chiamato) sarà dotato di una fotocamera posteriore "8P" migliorata. Tuttavia, Ming-Chi Kuo, importante analista del settore, sostiene che ciò non avverrà.

Una fotocamera 8P utilizza otto elementi in plastica in un unico obiettivo posteriore, progettato (generalmente) per ridurre la distorsione piuttosto che per aumentare lo zoom o la messa a fuoco. Che Apple prenda in considerazione l'aumento (un elemento in più rispetto all'iPhone 14 Pro) non è insolito, anche se Kuo ha scritto su Twitter che non crede che sia questo il caso.

"Penso che la vociferata adozione di un obiettivo 8P da parte della serie iPhone 15 Pro non si avvererà", ha scritto.

Penso che la vociferata adozione di un obiettivo 8P da parte della serie iPhone 15 Pro non si avvererà - (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 30 ottobre 2022

È più probabile che Apple si concentri sull'obiettivo a periscopio, anch'esso vociferato, per la versione Max (Ultra) del suo prossimo iPhone Pro, con precedenti indiscrezioni che suggerivano anche un aumento dello zoom ottico a 10x per il dispositivo.

Si tratta di un risultato significativo, se vero, dato che l'attuale iPhone 14 Pro Max offre uno zoom ottico 3x, così come l'iPhone 14 Pro.

Non sappiamo perché solo il più grande dei due riceverà l'aumento. Ma sarà il benvenuto su qualsiasi dispositivo.

