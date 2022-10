Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo l'autorevole analista di settore Ming-Chi Kuo, Apple potrebbe abbandonare i pulsanti del volume e dell'accensione sul suo prossimo iPhone.

Secondo il suo ultimo rapporto, l'iPhone 15 Pro e 15 Pro Max "potrebbero adottare un design con pulsanti a stato solido". L'analista suggerisce che i telefoni saranno dotati di pulsanti "tattili", che funzionano come il pulsante Home degli iPhone 7 e 8. Questo pulsante vibra delicatamente quando lo si preme.

Questo vibra delicatamente quando si preme su quell'area, dando l'impressione di un pulsante fisico ma senza un'area in rilievo.

I "motori tattici" diApple saranno posizionati sui lati sinistro e destro del telefono, come gli attuali tasti del volume e di accensione.

Il mio ultimo sondaggio indica che il tasto del volume e il tasto di accensione dei due nuovi modelli di iPhone 15/2H23 di fascia alta potrebbero adottare un design del tasto a stato solido (simile al tasto home di iPhone 7/8/SE2 & 3) per sostituire il design del tasto fisico/meccanico - (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 28 ottobre 2022

Gli attuali fornitori di tecnologia taptic engine di Apple, Luxshare ICT e AAC Technologies, beneficeranno di un aumento degli ordini, conclude Kuo.

È interessante notare che l'esperto ritiene che anche i fornitori di telefoni Android seguiranno l'esempio: "Si prevede che anche gli smartphone Android di fascia alta seguiranno il design di Apple per creare nuovi punti di vendita, il che è strutturalmente positivo per il settore dei vibratori per cellulari", ha twittato Kuo.

Altre recenti indiscrezioni sul refresh dell'iPhone di fascia alta del prossimo anno includono una maggiore quantità di RAM, la possibile adozione dell'USB-C (grazie alla direttiva UE) e un maggiore zoom della fotocamera principale. In precedenza si era ipotizzato che l'iPhone 15 Pro Max potesse essere ribattezzato Ultra, ma ultimamente la notizia è passata sotto silenzio.

Scritto da Rik Henderson.