iMessage su Android sarebbe un prodotto "da buttare", dice Apple

(Pocket-lint) - Aspettare che Apple porti iMessage su Android sembra un gioco da ragazzi a questo punto, con l'azienda che ha dichiarato che si tratterebbe di un prodotto "usa e getta".

Le possibilità che Apple porti iMessage su Android erano già scarse, ma ora sembrano quasi nulle. Questo dopo che Craig Federighi, vicepresidente senior della divisione Software Engineering dell'azienda, ha parlato dell'argomento durante l'evento Tech Live del Wall Street Journal di ieri. Durante l'evento, gli è stato chiesto se fosse possibile dare agli utenti Android un po' di amore per le bolle blu. La sua risposta è stata piuttosto chiara.

"Se vogliamo entrare in un mercato e intraprendere la strada della costruzione di un'applicazione, dobbiamo essere presenti in un modo che faccia la differenza", ha detto Federighi parlando della possibilità che Apple costruisca un'app di iMessage per Android. Ha aggiunto che dovrebbe essere utilizzata da molti clienti e avere un'ottima esperienza.

In caso contrario, Federighi ha osservato che il tempo dedicato a iMessage su Android sarebbe stato sprecato. "Se avessimo distribuito un'applicazione che non ha raggiunto la massa critica su altre piattaforme, avremmo avuto come risultato quello di impedirci di innovare in tutti i modi in cui vogliamo innovare", ha affermato Federighi. Ha poi aggiunto che l'idea di iMessage su Android è stata "buttata via", aggiungendo che "non sarebbe servita al mondo". Tuttavia, gli utenti Android con amici possessori di iPhone potrebbero non essere d'accordo con questa affermazione.

Il rifiuto di Apple di portare iMessage su Android è stato a lungo un pomo della discordia, così come il rifiuto di Apple di aggiungere il supporto RCS all'app Messaggi sugli iPhone.

In realtà, Apple sa che iMessage serve a bloccare gli acquirenti di iPhone, cosa che Federighi stesso ha ammesso in un'e-mail del 2013, quando ha ammesso di essere "preoccupato che iMessage su Android serva semplicemente a rimuovere [un] ostacolo alle famiglie che possiedono un iPhone e regalano ai loro figli un telefono Android".

Scritto da Oliver Haslam.