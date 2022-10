Apple conferma il passaggio a USB-C... bye bye Lightning

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha confermato ufficialmente il passaggio all'USB-C per i futuri dispositivi, compresi iPhone, AirPods e accessori.

In una chiacchierata con il Wall Street Journal, trasmessa su Twitter, il vicepresidente senior del marketing mondiale dell'azienda, Greg Joswiak, ha rivelato che Apple passerà all'USB-C a causa delle nuove linee guida dell'UE, ma non crede che sia la mossa giusta:

"I governi fanno quello che devono fare. Ovviamente noi dovremo adeguarci. Non abbiamo scelta. Ma pensiamo che l'approccio sarebbe stato migliore dal punto di vista ambientale e per i nostri clienti se non ci fosse stato un governo così prescrittivo", ha detto alla presentatrice Joanna Stern.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Nella spiegazione, Joswiak ha rivelato che la disputa con l'UE è iniziata 10 anni fa a causa del Micro USB e che la soluzione di Apple all'epoca era quella di offrire adattatori di alimentazione USB in grado di accettare diversi tipi di cavo:

"Siamo arrivati a quello che pensavamo fosse un punto di partenza migliore, ovvero ad avere adattatori di alimentazione con cavi staccabili e a scegliere il cavo più adatto al proprio dispositivo. Che si tratti di uno dei nostri o di quelli di altri.

"In questo modo, più di un miliardo di persone che possiedono [il cavo Lightning] possono utilizzare quello che hanno già, senza subire danni e causando un sacco di rifiuti elettronici. Perché cosa si farà con questi cavi nel tempo - miliardi di cavi?".

Tuttavia, la nuova sentenza dell'UE respinge questa affermazione e rende obbligatorio l'uso dell'USB-C sui dispositivi futuri (a partire dal 2024).

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 24 novembre 2021 I saldi del Black Friday offrono già sconti su numerosi telefoni.

Ciò significa che l'iPhone - potenzialmente a partire dall'iPhone 16 - adotterà la connettività USB-C, così come tutti gli altri dispositivi portatili Apple. I MacBook e gli iPad Pro utilizzano già questo standard di ricarica/trasmissione dati.

Scritto da Rik Henderson.