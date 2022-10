Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo un analista, l'iPhone 15 Pro di Apple beneficerà di una maggiore quantità di RAM, di una porta USB-C e di molto altro ancora, ma sarà l'iPhone 15 Pro Max a fare al caso vostro.

Infatti, secondo quanto riferito, Apple doterà l'iPhone 15 Pro Max di una nuova lente a periscopio, che gli consentirà di beneficiare di un maggiore zoom fino a 10x. L'attuale zoom massimo offerto da un iPhone è di appena 3x, il che rende il potenziale aggiornamento della fotocamera del prossimo anno un grande passo avanti per i fotografi.

Apple ha appena rilasciato i dispositivi iPhone 14 e iPhone 14 Pro, ma possiamo essere certi che l'anno prossimo arriveranno altri iPhone. Gli analisti di Trendforce ritengono che, oltre all'atteso aggiornamento USB-C, Apple aggiungerà anche nuovi chip, ma probabilmente solo nell'iPhone 15 Pro e nell'iPhone 15 Pro Max. Quest'anno l'iPhone 14 utilizza lo stesso A15 Bionic della linea iPhone 13 dell'anno scorso. Ma chi acquista un iPhone 14 Pro o un iPhone 14 Pro Max beneficia invece di un nuovo A16 Bionic. È probabile che questa differenziazione continui anche l'anno prossimo, notano gli analisti.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Secondo Trendforce, altre differenze tra i modelli Pro e non Pro saranno probabilmente una maggiore quantità di RAM nei modelli di fascia più alta. Tutti i modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Pro hanno attualmente 6 GB di RAM, ma si pensa che i modelli Pro del prossimo anno avranno 8 GB, forse per aiutare la potenza di elaborazione necessaria per le nuove funzioni aggiunte al sistema della fotocamera, compreso lo zoom 10x.

Per concludere, Trendforce non si aspetta che il prossimo anno vengano utilizzati modem 5G progettati da Apple, anche se i modelli del 2024 potrebbero finalmente abbandonare Qualcomm. Apple sta lavorando su una tecnologia modem interna da quando ha acquistato l'attività modem di Intel, ma finora si è affidata a componenti Qualcomm mentre lo sviluppo continua.

Se tutto procede come negli anni precedenti, possiamo aspettarci che Apple annunci la linea di iPhone 15 nel settembre 2023.

Scritto da Oliver Haslam.