Come aggiornare le app sul vostro iPhone

(Pocket-lint) - Se siete alle prime armi con l'iPhone o state cercando di ripassare l'uso di quello che avete da un po', una domanda che potreste porvi è come aggiornare le app.

Quello che una volta era una parte importante dell'esperienza dell'App Store su iOS, con la sua sezione e le notifiche per avvisare quando era necessario aggiornare, è diventato molto più sottile. Tuttavia, seguite i passaggi che abbiamo illustrato di seguito e aggiornerete le vostre app in men che non si dica.

Come aggiornare le app su iPhone

L'App Store è ancora la nostra destinazione quando si tratta di aggiornare le app: seguite i passaggi che seguono.

Aprite l'App Store sul vostro iPhone Toccate l'immagine del vostro profilo nell'angolo in alto a destra del display Una volta aperto il profilo, scorrere verso il basso fino a visualizzare un elenco delle applicazioni installate Toccate "Aggiorna" accanto a quelle che hanno l'opzione per aggiornarle manualmente.

Ecco fatto: ora state aggiornando le app (e un pratico pulsante Aggiorna tutto in cima all'elenco lo farà in blocco per voi).

Se vedete semplicemente un elenco di app con accanto la scritta "Aperto", abbiamo buone notizie: non avete aggiornamenti da fare, quindi tutte le vostre app sono aggiornate.

Come attivare gli aggiornamenti automatici su iPhone

Se volete che sia il vostro telefono a gestire gli aggiornamenti al posto vostro (come la maggior parte di noi), seguite semplicemente i passaggi seguenti per verificare che gli aggiornamenti automatici siano attivi (o disattivati, come preferite).

Aprite l'applicazione Impostazioni sull'iPhone Scorrete verso il basso fino ad App Store e toccate le impostazioni Alla voce Download automatico, verificare che Aggiornamenti app sia abilitato o disabilitato a seconda delle proprie esigenze

In questo modo il telefono si aggiornerà automaticamente o meno, a seconda di come si preferisce.

