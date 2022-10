Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha rilasciato iOS 16.1 il 24 ottobre, portando con sé una serie di funzionalità in aggiunta a quelle rilasciate con iOS 16 a settembre.

Le novità includono la possibilità di utilizzare il servizio in abbonamento Fitness+ dell'azienda senza Apple Watch, ma anche l'aggiunta della Libreria condivisa iCloud e del supporto di terze parti per la funzione Attività in diretta, nonché la comparsa delle Attività in diretta nell'Isola dinamica.

Inoltre, la percentuale della batteria è stata aggiunta all'icona della batteria nella barra di stato, c'è un'opzione di ricarica a energia pulita ed è stato aggiunto anche il supporto per la materia. Ci sono anche altre funzioni, come la possibilità di eliminare l'app Wallet e un'interfaccia utente aggiornata quando si chiude lo strumento di modifica degli screenshot.

Per assicurarsi che sul proprio iPhone sia in esecuzione l'ultima versione del software iOS (iOS 16.1), procedere come segue:

Aprire le Impostazioni dell'iPhone Toccare Generale Andare su Aggiornamento software Se state eseguendo iOS 16.1, vi dirà che il vostro iPhone è aggiornato e che è presente nell'elenco 16.1. Se non lo è, iOS 16.1 apparirà qui, con un pulsante "Scarica e installa" in basso. Premete su Scarica e installa Inserite il codice di accesso del vostro iPhone Accettare i termini e le condizioni Toccate di nuovo "Accetta". Scegliere se utilizzare i dati mobili per continuare il download dell'aggiornamento se si lascia il Wi-Fi Il download di iOS 16.1 avrà inizio

Scritto da Britta O'Boyle.