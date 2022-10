Trucco per iPhone: come mettere una chiamata in attesa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il software iOS nasconde una serie di trucchi e suggerimenti che vanno dalla possibilità di fare uno screenshot dell'intera pagina web all 'utilizzo del retro dell'iPhone come pulsante segreto.

Sapevate però che è anche possibile mettere una chiamata in attesa? È una cosa facile da fare quando arriva un'altra chiamata e si è già impegnati in una telefonata, perché l'opzione appare sullo schermo.

Tuttavia, esiste un modo per mettere in attesa una chiamata quando non è in arrivo un'altra chiamata: si tratta di un trucco nascosto. Ecco come fare.

Come mettere una chiamata in attesa su iPhone

Ci sono diversi motivi per cui si desidera mettere una chiamata in attesa. Naturalmente uno di questi motivi potrebbe essere l'arrivo di un'altra chiamata, cosa che, come abbiamo detto, l 'iPhone consente di fare con questa opzione.

Ma può anche capitare di dover parlare con qualcuno all'ingresso, di dover rispondere a una chiamata su un altro telefono o di aver bisogno di un paio di minuti.

Se avete bisogno di mettere una chiamata in attesa sul vostro iPhone e non c'è un'altra chiamata in arrivo, seguite la procedura seguente.

Durante una chiamata sul vostro iPhone, tenete premuto il pulsante di disattivazione dell'audio. Dovrete tenerlo premuto per alcuni secondi. La persona all'altro capo verrà messa in attesa. Toccate di nuovo il pulsante di attesa per togliere l'attesa. Ecco fatto!

Scritto da Britta O'Boyle.