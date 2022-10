Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La linea di iPhone di Apple contiene alcuni telefoni davvero notevoli, e tutti utilizzano ancora la stessa porta Lightning come meccanismo di ricarica principale, oltre all'opzione di ricarica wireless.

Se però vi accorgete che collegando il vostro iPhone a un cavo Lightning collegato all'alimentazione non riuscite a ricaricarlo, ci sono alcune strade da percorrere per capire perché non funziona.

Come riparare un cavo di ricarica dell'iPhone rotto

Se avete provato a collegare il cavo a più fonti di alimentazione diverse (che si tratti di computer portatili, batterie portatili o una spina di ricarica), potreste essere sempre più convinti che il problema sia il cavo.

In questo caso, per la maggior parte delle persone, la cosa più semplice è buttare via il cavo e prenderne uno nuovo: se volete una garanzia di qualità, potete acquistare i cavi di ricambio da Apple, ma ci sono anche molti cavi lightning di terze parti disponibili su Amazon.

A volte i cavi si deteriorano e funzionano a intermittenza o solo in determinate posizioni accuratamente predisposte; se questo è il vostro caso, vi consigliamo di acquistarne uno di ricambio prima di scoprire che non funziona affatto e prima di rischiare di causare danni elettrici.

Come riparare il connettore del caricabatterie dell'iPhone

Tuttavia, se pensate di voler provare qualcosa prima di rinunciare al vostro cavo Lightning, una cosa che potete fare è pulire i connettori all'estremità del cavo che si collega al telefono.

Se sono sporchi, possono essere un problema per la ricarica, ma con un bastoncino di cotone e un po' di alcol isopropilico è molto facile pulire rapidamente il connettore. Prima di collegare il connettore al telefono o all'alimentazione, però, è necessario attendere che sia asciutto al 100%.

Se si pensa che ci sia della sporcizia nella porta del telefono, piuttosto che sul connettore, si può provare a pulirlo con una bomboletta di aria compressa o con un pennino o uno stuzzicadenti delicato e non metallico.

Come riparare un connettore di ricarica dell'iPhone rotto

Se avete controllato la porta del telefono e disponete di un cavo di ricarica che avete verificato essere funzionante, ma il telefono non si carica, il passo successivo è probabilmente quello di verificare se la spina di ricarica stessa è ancora funzionante. Dopo qualche anno, infatti, queste possono guastarsi.

È possibile verificare se funziona provando a caricare un altro dispositivo e pulendo delicatamente le porte. Se non si ottiene nulla, ma la presa a muro è in grado di fornire energia ad altri dispositivi, la spina di ricarica potrebbe essere andata.

Purtroppo, queste spine non sono più un oggetto che si può aprire e ricablare rapidamente per ottenere una nuova vita: dovrete smaltirle e comprarne una nuova. Anche in questo caso, è possibile ordinare i ricambi da Apple o trovare un'opzione più conveniente da un marchio di terze parti come Anker.

