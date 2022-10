I problemi dell'iPhone 14 continuano: alcuni ricevono errori relativi alla scheda SIM

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se il vostro iPhone 14 ha la tendenza a lamentarsi che la vostra SIM non è supportata, non siete i soli. Ma c'è una buona notizia: Apple è al corrente e sta indagando.

Il problema che Apple si trova ad affrontare è un altro di una lunga serie per la nuova linea di iPhone 14. In questo caso, è stato segnalato che un messaggio di errore non è supportato dalla SIM. In questo caso, è stato riportato un messaggio di errore che dice "SIM non supportata" e alcuni iPhone si bloccano fino al riavvio.

Secondo quanto riportato da MacRumors, che cita una nota interna visionata dall'azienda, coloro che soffrono di questo problema sono invitati a non ripristinare il proprio iPhone nel tentativo di risolvere il problema. Al contrario, le persone dovrebbero cercare assistenza presso un Apple Store per ripristinare il corretto funzionamento del sistema. Tuttavia, non è chiaro come si possa fare esattamente, anche se il rapporto indica che Apple sta indagando ulteriormente sul problema.

Secondo quanto riferito, Apple sostiene che non si tratta di un problema hardware, che potrebbe quindi essere risolto in futuro con un aggiornamento del software. A tal fine, Apple fa notare che gli utenti dovrebbero assicurarsi di aggiornare i loro iPhone ogni volta che è possibile. Vale la pena di notare che i telefoni iPhone 14 venduti negli Stati Uniti non sono nemmeno dotati di schede SIM, in quanto Apple ha già effettuato il passaggio alle eSIM in patria. I telefoni iPhone 14 internazionali, invece, utilizzano ancora i familiari pezzi di plastica.

Apple sta già testando iOS 16.1 con gli sviluppatori e con coloro che fanno parte del programma beta pubblico; l'aggiornamento dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Questo nuovo problema non è certo il primo di cui soffre la linea di iPhone 14. Altri problemi hanno riguardato gli iPhone che non riuscivano a funzionare. Altri problemi hanno riguardato iPhone che non potevano essere attivati e vibrazioni della fotocamera su alcuni telefoni. Sebbene questi problemi siano stati risolti con un aggiornamento del software, coloro che ne hanno sofferto inizialmente preferirebbero che non si fossero verificati.

Scritto da Oliver Haslam.