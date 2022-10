Come unire ed eliminare i contatti duplicati su iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un tempo tutti i contatti erano memorizzati nella cara vecchia scheda SIM, quindi i contatti duplicati non erano un problema, o almeno non lo erano come lo sono oggi.

Ora, l'elenco dei contatti del telefono proviene probabilmente da diversi luoghi: un backup di iCloud, i contatti di Gmail e forse i contatti di un altro account di posta elettronica, ad esempio, con il risultato che potrebbero esserci diversi duplicati.

Prima di iOS 16, pulire i contatti non era un compito facile. Se si utilizza iOS 16 o versioni successive, invece, è un gioco da ragazzi.

Ecco come pulire i contatti su iPhone e sbarazzarsi dei duplicati.

Come unire i contatti su iPhone ed eliminare i duplicati

Per eliminare i contatti duplicati su iPhone e ripulire i contatti in modo da avere un'unica scheda di contatto per Joe Bloggs con tutte le informazioni delle altre tre schede, seguite questi passaggi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Assicuratevi che il vostro iPhone sia dotato di iOS 16 o successivo. Aprite l'app Telefono Toccate la scheda 'Contatti' in basso al centro Se ci sono contatti duplicati, apparirà un pop-up sotto la scheda nella parte superiore del display. Toccare "Visualizza duplicati". Verrà visualizzato un elenco di tutti i contatti duplicati. Noi ne avevamo 459. Toccare "Unisci tutto" nella parte inferiore dello schermo. I contatti duplicati verranno trasferiti in una scheda di contatto per ciascuno di essi, che combina tutte le informazioni uniche di ogni scheda aggiuntiva. Ecco fatto.

Come unire contatti con nomi diversi

Dopo aver seguito i passaggi sopra descritti, è possibile che rimangano alcune schede di contatto relative alla stessa persona, ma con nomi diversi. Il metodo sopra descritto unirà solo le schede di contatto con lo stesso nome.

Per unire i contatti con nomi diversi, procedere come segue:

Aprire l'applicazione Telefono sull'iPhone Toccare la prima scheda di contatto che si desidera unire. Toccate "Modifica" nell'angolo in alto a destra Scorrere verso il basso e toccare "Collega contatti". Selezionare la seconda scheda di contatto che si desidera unire alla prima Toccare "Collega" in alto a destra Toccare "Fatto".

La scheda di contatto avrà lo stesso nome della prima scheda selezionata. Se si desidera modificare questo nome, procedere come segue:

Aprire l'applicazione Telefono Toccare la scheda di contatto Scorrere fino alla sezione Contatti collegati Toccare la scheda di contatto collegata che si desidera utilizzare come nome per questo contatto. Selezionate "Usa questo nome per la scheda unificata".

Come eliminare un contatto su iPhone

Se avete ripulito il vostro elenco di contatti e unito tutti i duplicati, ma ora vi siete resi conto che nell'elenco rimanente ce ne sono alcuni che non vi servono più, è arrivato il momento di eliminarli.

L'eliminazione di un contatto su iPhone non è così semplice come si pensa. Normalmente, è possibile scorrere il dito da destra a sinistra per eliminare un contatto su iPhone, ad esempio un messaggio, un'e-mail o una nota. Non è però possibile farlo per un contatto.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 30 settembre 2022 · Quali sono i migliori smartphone disponibili nel 2022? Abbiamo testato le ultime opzioni di Google, Apple, Samsung, Oppo e molti altri per scoprirlo.

Per eliminare un contatto sull'iPhone, seguite la procedura seguente:

Aprite l'applicazione Telefono sull'iPhone Selezionare il contatto che si desidera eliminare Toccate "Modifica" nell'angolo in alto a destra Scorrete fino in fondo alla scheda del contatto Toccare "Elimina contatto". Confermare "Elimina contatto". Questo è tutto.

Scritto da Britta O'Boyle.