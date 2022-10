Come programmare l'invio di un'e-mail in un secondo momento in Apple Mail

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Potreste essere una di quelle persone super organizzate che tengono sotto controllo le proprie e-mail durante la tradizionale giornata lavorativa, oppure potreste essere qualcuno che cancella e risponde alle e-mail alle 9 di sera.

Anche se lavorate alle 21, però, non tutti lo fanno, oppure potreste avere un fuso orario diverso da quello dei vostri colleghi o clienti. Per questo motivo, a volte è meglio programmare l'invio di un'e-mail più tardi, o la mattina successiva, in modo da non disturbare il destinatario alle 9 di sera, ma da poter comunque inviare le e-mail o le risposte quando si preferisce.

In precedenza, questo non era possibile per gli utenti di Apple Mail. Si poteva salvare una bozza, ma non si poteva programmare un'e-mail da inviare in un secondo momento. Con iOS 16, invece, è possibile. Ecco come programmare un'e-mail da inviare in un secondo momento in Apple Mail utilizzando il vostro iPhone.

Come programmare un'e-mail in Mail su iPhone

Per poter programmare l'invio di un'e-mail in un secondo momento in Apple Mail, è necessario che sul vostro iPhone sia in esecuzione iOS 16 o versioni successive.

Una volta installato il software più recente, seguite i passaggi seguenti per programmare l'invio di un'e-mail in un secondo momento in Apple Mail.

Aprite Mail sul vostro iPhone Scrivete la copia dell'e-mail e inserite il destinatario e l'oggetto, sia che si tratti di una nuova e-mail che di una risposta. Una volta terminata la composizione dell'e-mail, tenete premuta a lungo la freccia blu di invio nell'angolo in alto a destra. A seconda dell'ora, si apriranno due opzioni: Invia ora, Invia alle 21:00 di stasera, Invia alle 08:00 di domani, Invia più tardi. Per programmare un'e-mail, toccare Invia più tardi. Scegliere la data dal calendario che appare e selezionare l'ora toccando l'ora accanto alla data. È anche possibile selezionare un fuso orario, utile per chi lavora con colleghi di diversi continenti. Toccare "Fatto" nell'angolo in alto a destra. È tutto. L'e-mail verrà inviata all'ora e alla data selezionate.

Come programmare l'invio di un'e-mail in un secondo momento in Mail su Mac

Per i Mac, sarà più semplice quando verrà lanciato MacOS Ventura. Per ora, è possibile programmare un'e-mail in Mail utilizzando l'applicazione Automator preinstallata sui computer Mac.

È anche possibile utilizzare un'altra applicazione di posta elettronica, come Gmail, o un plugin di Apple Mail. Tuttavia, non è così semplice come su iPhone, quindi per il momento conviene farlo dall'iPhone, finché non arriva Ventura.

Come vedere le e-mail programmate in Mail

Una volta che avete programmato un'e-mail da inviare in un secondo momento in Mail sul vostro iPhone, tutte appariranno in una sezione separata della vostra casella di posta.

Per trovare tutte le e-mail programmate, seguite i passaggi seguenti:

Aprite Mail sul vostro iPhone Nella sezione Caselle di posta, vedrete una casella di posta denominata Invia più tardi sotto Non letti. Toccate la casella di posta Invia più tardi e vedrete tutte le vostre e-mail pianificate e la data prevista per l'invio. È possibile toccare "Modifica" nell'angolo in alto a destra e selezionare le e-mail che si desidera eliminare, oppure scorrere da destra a sinistra e toccare il cestino rosso per eliminarle.

