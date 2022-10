La funzione di rilevamento degli incidenti dell'iPhone 14 odia le montagne russe

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La funzione di rilevamento degli incidenti del nuovissimo iPhone 14 è così sensibile che continua a scattare quando le persone salgono sulle montagne russe, chiamando di conseguenza i servizi di emergenza.

La funzione è stata progettata da Apple per rilevare quando qualcuno è coinvolto in un incidente stradale ed è integrata in ogni iPhone 14, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra. Ma, come stanno scoprendo gli utenti di un particolare parco a tema, può essere troppo efficace nel rilevare gli scossoni ad alta velocità, proprio come quelli che si verificano sulle montagne russe.

"Il Warren County Communications Center mi ha fornito le registrazioni di sei chiamate per il rilevamento di incidenti da parte di persone che si trovavano sulle giostre di Kings Island, tutte ricevute da quando i nuovi modelli di iPhone 14 sono stati messi in vendita a settembre", spiega Joanna Stern, giornalista del Wall Street Journal. Il rapporto prosegue descrivendo vari esempi di chiamate di emergenza sbagliate, tra cui quella di un dentista il cui iPhone 14 Pro ha effettuato la chiamata mentre si trovava sulle montagne russe Mystic Timers a una velocità superiore alle 50 miglia orarie.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In questo caso, il proprietario dell'iPhone si è reso conto di ciò che stava accadendo solo dopo che i servizi di emergenza erano arrivati sul posto, aspettandosi di trovare qualcuno che aveva bisogno di assistenza. In seguito ha richiamato per confermare che stava bene, ma ormai era troppo tardi.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Il rapporto fa notare che chiamate simili sono state effettuate da persone che si trovavano sulle montagne russe Joker al Six Flags Great America, vicino a Chicago. Apple ha dichiarato al WSJ che il rilevamento degli incidenti è "estremamente accurato nel rilevare gli incidenti gravi", anche se chiaramente non è privo di falsi positivi. In definitiva, Apple potrebbe preferire che le chiamate vengano effettuate quando non sono necessarie piuttosto che il contrario.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.