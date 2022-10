Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I commenti di un analista di display spesso accurato suggeriscono che il prossimo iPhone SE di Apple avrà una tacca e per la prima volta perderà il pulsante Home.

Secondo un rapporto, il prossimo modello sarà dotato di una tacca, che renderà il dispositivo più simile al recente iPhone 14. Questo significherebbe anche l'eliminazione del tasto Home per la prima volta. Ciò significherebbe anche la rimozione del tasto Home per la prima volta, con il conseguente passaggio all'interfaccia basata sui gesti, proprio come i modelli di punta di Apple.

Questo si basa su un'intervista pubblicata da MacRumors, in cui il sito discute del prossimo iPhone SE con l'analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC).

In precedenza Young aveva suggerito che l'aggiornamento dell'iPhone SE del 2024 sarebbe stato caratterizzato da un display di dimensioni comprese tra 5,7 e 6,1 pollici con un foro per la fotocamera. Da allora ha cambiato idea, affermando che il dispositivo avrà un display da 6,1 pollici e una tacca.

Questo però non significa necessariamente che il Face ID farà parte del refresh. Sebbene alcuni rapporti abbiano già suggerito che sarà così, è anche possibile che Apple scelga di inserire il Touch ID nel pulsante laterale dell'iPhone, proprio come ha fatto con i recenti modelli di iPad, a partire dall' iPad Air. In tal caso, MacRumors suggerisce che il prossimo iPhone SE potrebbe utilizzare una tacca più piccola rispetto ai telefoni che richiedono spazio per i componenti del Face ID.

Se Apple decidesse di seguire la strada del Face ID, il nuovo iPhone SE avrebbe una somiglianza più che evidente con il popolare iPhone XR, un dispositivo rilasciato nel 2018 che ha portato il Face ID su un dispositivo che non costava un iPhone di fascia alta.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.