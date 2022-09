Apple iPhone 15 Pro Max potrebbe essere chiamato iPhone 15 Ultra

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato quattro iPhone durante l'evento di settembre: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Secondo un rapporto, però, la denominazione potrebbe cambiare per il 2023.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, che ha un ottimo curriculum quando si tratta di dispositivi Apple, l'iPhone 15 Pro Max, il top di gamma di Apple, potrebbe invece chiamarsi iPhone 15 Ultra.

L'azienda ha riportato il nome Plus per il 2022 con il lancio dell'iPhone 14 Plus, non utilizzandolo dal 2017 con l'iPhone 8 Plus, quindi non è raro che il marchio cambi.

Durante l'evento di settembre è stato svelato anche l'Apple Watch Ultra, lo smartwatch top di gamma, quindi l'utilizzo del marchio Ultra per l'iPhone avrebbe senso per i modelli futuri. Se così fosse, però, non è chiaro come si chiamerà l'iPhone 15 Pro più piccolo.

Gurman ha precedentemente affermato che Apple passerà all'USB-C per i modelli iPhone 15 e altre voci hanno suggerito che tutti i modelli iPhone 15 offriranno la funzione Dynamic Island presente su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Per ora non c'è nulla di confermato e siamo ancora lontani dal lancio dei modelli iPhone 15, ma non crediamo che il nome iPhone 15 Ultra sia del tutto inverosimile, quindi ci aspettiamo altre indiscrezioni in merito nei prossimi mesi.

Scritto da Britta O'Boyle.