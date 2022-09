Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Con iOS 16, Apple ha finalmente introdotto un indicatore di percentuale della batteria per l'iPhone, consentendo di visualizzare sempre numericamente uno specifico livello di carica della batteria. Si tratta di una novità che si è fatta attendere, ma che non è stata eseguita alla perfezione.

Mentre l'indicatore percentuale dell'iPhone consente di leggere il livello specifico, il livello di riempimento nell'icona della batteria rimane sempre lo stesso. A colpo d'occhio, sembra sempre pieno finché non si scende sotto il 20%, a quel punto si abbassa e diventa rosso.

Nella beta di iOS 16.1, tuttavia, sembra che Apple stia affrontando questo problema e mostrerà sia la percentuale che il livello di riempimento nell'icona dietro di essa.

La modifica è stata individuata nella seconda beta di iOS 16.1 da 9to5Mac e, oltre a includere l'indicatore del livello di riempimento, ha un testo più nitido per renderlo più facile da leggere. Un'altra piccola modifica è che quando l'iPhone è in carica, una volta raggiunto il 100%, non mostra più l'indicatore luminoso di carica.

Inoltre, iOS 16.1 porterà l'indicatore di percentuale su altri modelli di iPhone che non l'hanno ottenuto con il rilascio ufficiale di iOS 16. In particolare, l'iPhone XR e l'iPhone 12 mini.

Se l'implementazione beta arriverà alla versione ufficiale di iOS 16.1, sarà possibile vedere l'indicatore andando in Impostazioni > Batteria e attivando l'indicatore di percentuale.

