(Pocket-lint) - Apple ha annunciato l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max insieme all'iPhone 14 e all'iPhone 14 Plus durante un evento tenutosi a settembre.

I modelli Pro offrono una serie di differenze rispetto ai modelli standard, una delle quali è l'Always On Display. L'Always On Display significa che alcune informazioni rimangono sullo schermo dell'iPhone 14 Pro o dell'iPhone 14 Pro Max in formato oscurato, anche quando lo schermo è spento.

Si tratta di una funzione presente da tempo sugli smartphone Android, ma nuova per gli utenti di iPhone. Nella nostra recensione dell'iPhone 14 Pro l'abbiamo trovata ben eseguita, ma se vi sembra strano che qualcosa appaia sempre sullo schermo o se pensate che influisca sulla durata della batteria, potete disattivarla. Ecco come fare.

Come disattivare la funzione Always On Display dell'iPhone 14 Pro

Se volete disattivare l'Always On Display dell'iPhone 14 Pro o dell'iPhone 14 Pro Max, seguite questi rapidi passaggi e tornerete a uno schermo completamente nero quando il display è spento, come hanno fatto i precedenti modelli di iPhone e come offrono i modelli standard dell 'iPhone 14.

Aprite le Impostazioni dell'iPhone Toccate Display e luminosità Disattivare l'opzione Sempre acceso Ecco fatto!

Vale la pena ricordare che l'Always On Display dell'iPhone 14 Pro e dell'iPhone 14 Pro presenta alcuni elementi intelligenti.

Quando l'iPhone è in modalità Sleep Focus, ad esempio, l'Always On Display non appare. Lo stesso vale se si indossa un Apple Watch e ci si allontana dall'iPhone, l'Always On Display si spegne, dando per scontato che non sia necessario perché non si è con il dispositivo.

