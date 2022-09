Apple potrebbe utilizzare la tecnologia dei chip a 3 nm nell'iPhone 15 e nei Mac del 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un nuovo rapporto prevede che Apple cercherà di equipaggiare i suoi prodotti con processori A e M con chipset ancora più efficienti a partire dal 2023, mentre uno dei suoi fornitori chiave sta sviluppando la prossima generazione di processori.

È stato riferito che TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) sta sviluppando processori a 3 nm, che saranno utilizzati per costruire il processore A17 di Apple - che probabilmente alimenterà l'iPhone 15 - e i modelli di Mac con motore M3 previsti per il prossimo anno.

Apple è uno dei maggiori clienti di TSMC ed è stato un partner chiave nello sviluppo del chipset che alimenta gli ultimi modelli di iPhone 14 Pro. Questi ultimi, ovviamente, utilizzano un processo a 4 nm.

In genere, nel mondo dei processori, più piccolo significa migliore, in termini di processo a nm. Più basso è il numero, minore è lo spazio tra i transistor e maggiore è il numero di transistor che possono essere compressi nello stampo del processore. Questo li rende generalmente più potenti e più efficienti. O, almeno, è così che dovrebbe funzionare in termini generali.

Un maggior numero di transistor compressi in uno spazio ridotto significa anche che la produzione diventa più costosa e più difficile. Ma dal rapporto di Nikkei Asia - da cui provengono queste informazioni - sembra che ci sia una corsa per essere i primi a immettere sul mercato chip basati su 3 nm, e Apple è in prima fila per i progetti di TSMC.

C'è anche la sensazione che questa tecnologia di processore avanzata possa essere utilizzata come elemento di differenziazione tra la linea "Pro" e il normale iPhone 15, in modo simile a quanto avvenuto quest'anno, quando l'iPhone 14 ha un chipset più vecchio rispetto all'iPhone 14 Pro.

Per il 2023, ciò potrebbe significare che vedremo un chip a 4 nm sull'iPhone 15 e a 3 nm sui modelli iPhone 15 Pro.

Scritto da Cam Bunton.