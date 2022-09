Apple lancia iOS 16 e watchOS 9, ecco come scaricarli

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato iOS 16 e watchOS 9 durante la Worldwide Developer Conference (WWDC) di giugno con numerose novità per iPhone e Apple Watch.

Una beta pubblica di entrambe le versioni del software è stata disponibile per un paio di mesi, ma ora le versioni finali sono qui e disponibili per il download.

Abbiamo raccolto le intere caratteristiche di iOS 16 e watchOS 9, che offrono una panoramica completa di tutte le nuove funzioni che si possono prevedere sui vostri dispositivi. Per iOS 16 c'è una nuova personalizzazione della schermata di blocco, una delle funzioni più interessanti da provare, mentre per watchOS 9 c'è un monitoraggio del sonno più avanzato, che include finalmente le fasi del sonno per Apple Watch.

Abbiamo anche un articolo sulle prime funzioni da provare su iOS 16 se volete sapere quali sono le migliori con cui giocare inizialmente. Ecco come scaricare il software e provare tutte le novità.

Per poter utilizzare iOS 16 è necessario assicurarsi di avere un iPhone compatibile. Potete trovare tutti i requisiti di sistema per iOS 16 nella nostra sezione separata, ma in breve avrete bisogno di un iPhone 8 o successivo.

Gli iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus e l'iPhone SE 2016 non sono compatibili. Se invece avete un iPhone 8 o successivo, seguite queste istruzioni.

Aprire le Impostazioni Toccare Generali Toccare Aggiornamento software Scaricare e installare

Per watchOS 9, è necessario avere un Apple Watch Series 4 o più recente - leggi qui i requisiti di sistema di watchOS 9. In particolare, la vecchia Series 3 non è compatibile con il nuovo software. Se invece avete un Watch Series 4 o successivo, seguite questi passaggi.

Aprite l'app Watch sul vostro iPhone Toccare Generale nella scheda Il mio orologio Toccare Aggiornamento software Scaricare e installare

Assicuratevi che i vostri dispositivi siano collegati all'alimentazione e al Wi-Fi quando scaricate e installate gli aggiornamenti software.

Scritto da Britta O'Boyle.