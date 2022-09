Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Avrete sentito che Apple ha recentemente lanciato una nuova versione del software in arrivo sul vostro iPhone. Si chiama iOS 16 e porta probabilmente il più grande cambiamento alla schermata di blocco che abbiamo visto da Apple da molto tempo a questa parte.

Naturalmente, la modifica della schermata di blocco non è l'unica novità introdotta in iOS 16. Sono state aggiunte anche altre funzioni, tra cui la possibilità di utilizzare la schermata di blocco in modo più semplice. Sono state aggiunte anche altre funzioni, tra cui una dettatura più intelligente, maggiori funzionalità di Live Text, uno strumento per la lista di controllo della famiglia e molte altre ancora.

In questa rubrica vi guideremo attraverso alcuni dei nostri nuovi strumenti preferiti, quindi scaricate iOS 16 e date un'occhiata alle nuove funzioni qui sotto o nel video in cima a questa pagina (sopra).

Naturalmente dobbiamo iniziare da qui, dalla star dello spettacolo: la schermata di blocco. Apple l'ha rivitalizzata, offrendo opzioni di personalizzazione che non esistevano prima su iPhone. Meglio tardi che mai, no?

È anche piacevole e facile da usare. Come per la personalizzazione del quadrante dello smartwatch Apple, basta tenere premuto sulla schermata di blocco e toccare "personalizza". Oppure passare il dito dall'altra parte e toccare "aggiungi nuovo". Avrete a disposizione una serie di preimpostazioni tra cui scegliere, con diversi stili di orologio, widget e sfondi.

Una volta selezionato il proprio stile dall'elenco, è possibile personalizzarlo. Toccando il campo della data in alto, è possibile sostituire quello predefinito con un altro. Quindi, se si desidera visualizzare la data e le condizioni meteorologiche, o la data e gli eventi imminenti, o la data e i progressi della propria forma fisica, è possibile farlo.

Toccando l'orologio è possibile cambiare il carattere e lo stile, e ci sono diverse opzioni. Per quanto riguarda il colore, per impostazione predefinita sceglie i colori che si abbinano allo sfondo, ma è possibile scegliere manualmente un colore diverso dalle opzioni disponibili in basso.

C'è poi il campo dei widget in basso, in cui è possibile aggiungere widget quadrati di piccole dimensioni o rettangolari più grandi. Questi possono includere ogni tipo di dati, dalle condizioni meteo agli eventi del calendario e ai livelli della batteria.

Una volta scelto il proprio stile, è possibile premere i tre punti nell'angolo inferiore e scegliere se si desidera un effetto di profondità, in cui l'orologio può nascondersi parzialmente dietro il soggetto in primo piano per fingere un senso di prospettiva. È molto bello e può essere creato automaticamente utilizzando foto e immagini già presenti nella galleria.

Forse la parte migliore è che una volta personalizzato e creato il proprio stile di schermata di blocco, è possibile aggiungerne e crearne altri e scorrerli. Un'opzione, come molti produttori di Android, è quella di far scorrere le foto. Quando si seleziona la modalità Photo Shuffle, si può scegliere se si desidera che vengano visualizzate le persone, gli animali domestici, la natura o le città e persino quali persone. Inoltre, è possibile scegliere la frequenza con cui si desidera cambiare e persino selezionare manualmente le foto che si desidera scorrere.

Una funzione molto utile che le altre app di messaggistica già possiedono è la possibilità di modificare i messaggi inviati, ad esempio se si vuole correggere un errore di battitura, o di annullare del tutto il messaggio.

Per farlo, è sufficiente digitare un iMessage come di consueto e premere invio; ora, tenendo premuto sul messaggio, si vedranno due nuove opzioni nel menu a comparsa che apparirà. Toccate "modifica" per modificare il testo, oppure toccate l'opzione "annulla" per eliminarlo.

Analogamente a Messaggi, anche l'app integrata Mail consente di annullare l'invio di e-mail. Tutto ciò che dovete fare è toccare l'opzione "annulla invio" nella parte inferiore dello schermo dopo aver inviato un'e-mail. Quindi correggere l'errore e inviarlo di nuovo.

Se si desidera programmare l'invio, basta toccare e tenere premuta la freccia blu in alto e selezionare "invia più tardi". Qui è possibile scegliere la data e l'ora in cui si desidera inviare il messaggio. È molto utile se si inviano e-mail a colleghi o amici con un fuso orario diverso.

Una funzione davvero interessante di Foto consente di selezionare i soggetti all'interno di un'immagine, rimuovendoli dallo sfondo e creando un ritaglio con uno sfondo semplice. Poi è possibile copiarlo e incollarlo automaticamente o condividerlo.

È sufficiente toccare e tenere premuto su una foto per vedere apparire una linea luminosa intorno al soggetto in primo piano. Quando si lascia la linea, si ha la possibilità di copiare la foto, che può essere incollata in un documento o in un messaggio, oppure premere il pulsante "condividi" per inviarla tramite qualsiasi app o metodo che appare nel foglio di condivisione.

Se volete, potete anche salvarlo o assegnarlo a un contatto.

Per anni Apple si è sempre limitata a utilizzare un'icona visiva della batteria che mostra il suo livello vago semplicemente "svuotando" l'indicatore virtuale della batteria nella barra di stato.

Tuttavia, se si desidera un'idea più precisa, è possibile avere una percentuale scritta all'interno dell'indicatore della batteria. Basta aprire le Impostazioni, andare su Batteria e selezionare l'opzione "Percentuale batteria" per visualizzare il livello in quell'icona.

In iOS 15, Apple ha introdotto una funzione che consente di catturare il testo direttamente dall'app fotocamera o da una foto della galleria. Con iOS 16, questa funzione è diventata più intelligente e offre la conversione istantanea della valuta.

È quindi possibile scattare una foto di un prezzo in una valuta diversa, andare su foto e toccare il pulsante del testo in tempo reale, quindi toccare il prezzo e convertirlo nella propria valuta locale.

In modo simile, ora è possibile utilizzare il Live Text anche nei video. Quindi, se state guardando un video dalla vostra galleria, ad esempio, e c'è del testo che volete copiare e incollare, potete farlo.

Basta mettere in pausa, toccare l'icona del testo in tempo reale nell'angolo inferiore e selezionare il testo che si desidera utilizzare. È possibile copiare, tradurre, consultare le definizioni o condividere il testo, proprio come qualsiasi altro testo evidenziato.

Se avete mai usato la dettatura vocale per inviare messaggi, è probabile che vi siate sentiti frustrati dalla mancanza di punteggiatura.

Con iOS 16, però, le cose stanno cambiando. La dettatura vocale dell'ultimo software è in grado di riconoscere automaticamente quando sono necessarie virgole, punti e virgole. Non è perfetta al 100%, ma è molto meglio di prima. Inoltre, ora si può anche dire di inserire le emoji, semplicemente dicendo qualcosa come "wink emoji".

Se gestite un account iOS familiare in cui condividete acquisti, abbonamenti e gestite le restrizioni dell'account dei bambini e lo Screen Time, sarete felici di sapere che molte di queste cose utili sono state raccolte in un'unica opzione Family Checklist. Questa offre un elenco di impostazioni da controllare e regolare, in base alle caratteristiche che ritiene necessarie.

Una di queste è l'impostazione di un contatto di recupero. Il che potrebbe essere molto utile se voi o un membro della famiglia dimenticate la password dell'ID Apple. Aprite le impostazioni e andate all'opzione Lista di controllo della famiglia, quindi scorrete verso il basso fino a visualizzare "Aggiungi un contatto di recupero".

Seguite la semplice procedura di impostazione e ora avete un modo di backup per accedere al vostro account o a quello di un membro della famiglia, se o quando ne avrete bisogno.

Scritto da Cam Bunton. Modifica di Britta O'Boyle.