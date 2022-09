Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Da tempo si vocifera che Apple potrebbe lanciare un servizio di abbonamento per l'hardware del suo iPhone e un recente rapporto suggerisce che l'azienda ha ancora intenzione di lanciarlo, forse già quest'anno.

Si tratterebbe di un servizio diverso dal semplice pagamento dell'hardware con rate mensili senza interessi per 12 o 24 mesi, che l'azienda offre attualmente attraverso i suoi negozi in diverse regioni.

-

Piuttosto, il cliente pagherebbe un canone mensile, ancora da definire, per noleggiare l'iPhone, a seconda del modello scelto.

L'abbonamento potrebbe essere legato anche a un abbonamento Apple One, dando all'utente sia il nuovo hardware sia l'accesso a tutti i servizi come Apple Music, Apple TV+, l'archiviazione iCloud e Apple Arcade.

In combinazione con AppleCare, l'estensione di garanzia hardware premium dell'azienda, si otterrebbe un telefono, l'accesso a tutti i contenuti necessari e protezione, riparazione e sostituzione in caso di problemi.

La notizia proviene dalla newsletter Power On di Mark Gurman (via 9to5Mac), una fonte regolare di informazioni accurate su Apple. In essa si legge che Apple ha anche discusso la possibilità di permettere ai clienti di scambiare l'hardware quando vengono lanciati nuovi dispositivi, in modo simile all'attuale iPhone Upgrade Program.

Pixel Buds Serie A in omaggio con l'ordine del Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 21 luglio 2022 Per un periodo di tempo limitato, Google regalerà i Pixel Buds Serie A con il Pixel 6a.

Per quanto riguarda il motivo per cui la serie iPhone 14 non è stata lanciata con il servizio, si suppone che questo sia stato fatto per ridurre la "complessità del giorno del lancio". Avere un numero enorme di persone che cercano di ordinare il telefono, con un nuovo modo di acquistarlo, sarebbe una ricetta per la confusione e, probabilmente, per la frustrazione dei clienti.

Sarebbe una mossa interessante da parte di Apple e probabilmente molto sensata.

Scritto da Cam Bunton.