(Pocket-lint) - Apple ha introdotto la tacca sull'iPhone X nel 2017. Questa nascondeva il sistema di telecamere TrueDepth e la fotocamera frontale. Nei cinque anni successivi, ha fatto ben poco per cambiare l'aspetto e il funzionamento della tacca. Poi, con l'iPhone 14 Pro, le voci di corridoio prevedevano che Apple avrebbe introdotto un ritaglio a forma di pillola per il sistema TrueDepth e un ritaglio a forma di buco per la fotocamera. Ebbene, ha spiazzato tutti quando ha introdotto qualcosa di inaspettato: Dynamic Island.

Dynamic Island è la nuova "tacca" di Apple per l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max. Invece di apparire come uno spazio morto oscurato nella parte superiore dello schermo, può assumere forme e dimensioni diverse. È persino possibile interagire con essa. Apple ha creato un'intera esperienza software per questa tacca in modo che possa essere veramente utile e non invadente. Può cambiare per mostrare le chiamate in arrivo, gli avvisi, le notifiche, l'autenticazione Face ID, la navigazione turn-by-turn, la riproduzione musicale e così via. È possibile toccare o premere a lungo sull'area per accedere a diverse funzioni o lanciare applicazioni. Si tratta di una scorciatoia multitasking che nasconde la fotocamera frontale TrueDepth dell'iPhone e i sensori che consentono il Face ID.

Per impostazione predefinita, Dynamic Island ha la forma di una pillola. Combina due ritagli per creare una tacca a forma di pillola. Apple utilizza un software per aggiungere pixel neri sullo schermo OLED. Il software viene utilizzato anche per modificare le dimensioni e la forma di Dynamic Island.

Se non si apre un'app supportata o non si esegue un'azione iOS, Dynamic Island non contiene app o widget. Dynamic Island si espande solo quando si avvia un'azione in un'app e poi la si riduce a icona per passare alla schermata iniziale o a un'altra app. L'idea è che, anche se Dynamic Island coprirà sempre una parte dello schermo, dovrebbe fornire più spazio sullo schermo rispetto a un tipico notch e rendere più facile e divertente l'uso dell'iPhone.

Dynamic Island non si limita solo alle notifiche o agli avvisi, ma anche alle attività in corso, come le indicazioni stradali nell'app Mappe, la musica in riproduzione o la quantità di credito residuo nel timer, che rimangono visibili nella parte superiore del telefono in Dynamic Island e sono interattive, quindi si possono toccare, scorrere o premere a lungo. Supponiamo di ordinare un Lyft e poi di navigare sul web o di giocare. Dynamic Island mostrerà l'orario di arrivo previsto della corsa Lyft nella parte superiore dello schermo, mentre si utilizzano altre app. Se si desidera aprire Lyft in qualsiasi momento, toccare Dynamic Island. Oppure, se siete impegnati in una chiamata in corso e la riducete a icona, Dynamic Island si allungherà orizzontalmente e mostrerà la durata della chiamata sulla sinistra e una forma d'onda vocale sulla destra.

Se ci sono due app in esecuzione in background, Dynamic Island può dividersi in due sezioni, in modo da visualizzare una pillola più piccola a sinistra per un'app e un piccolo cerchio a destra per un'altra app. Ad esempio, se avete una canzone in riproduzione dall'app Musica e un timer impostato sull'app Orologio, vedrete l'immagine della canzone sulla colonna di sinistra e l'icona del timer all'interno del cerchio sulla destra. Su Dynamic Island possono apparire al massimo due app quando sono in esecuzione in background.

Quando ci sono più di due app in esecuzione in background, Dynamic Island mostrerà due delle app più recenti che sono state ridotte a icona.

Vi consigliamo di guardare la demo di Dynamic Island realizzata da Apple durante l'evento Far Out qui sopra. (Inizio a circa 1:10:50). Mostra le varie cose che si possono fare con Dynamic Island e spiega cosa ha dovuto fare Apple per creare questa funzione. Apple ha dichiarato di aver reingegnerizzato il sensore di prossimità in modo che Dynamic Island potesse rilevare la luce da dietro il display e di aver ridotto il sistema TrueDepth del 30% in modo che Dynamic Island potesse essere in qualche modo più piccolo del notch presente sull'iPhone 13.

Apple ha dichiarato che Dynamic Island supporta molte delle sue app principali e alcune di terze parti al momento del lancio. Non si tratta di un elenco completo, ma aggiorneremo la nostra guida non appena Apple e gli sviluppatori riveleranno ulteriori informazioni.

Dynamic Island supporta molte app Apple e funzioni iOS.

Mappe Apple

Apple Pay

Musica Apple

Orologio

Telefono

FaceTime

Portafoglio

Memo vocali

Scorciatoie

AirDrop

Focus

Livelli della batteria e ricarica

Dispositivi connessi come gli AirPods

Per quanto riguarda le app non Apple o di terze parti, il supporto sarà abilitato quando gli sviluppatori integreranno l'interfaccia utente Dynamic Island nelle loro app. Al momento del lancio, tuttavia, ce ne sono un paio.

Lyft

Flighty

Dynamic Island è un'esclusiva dell'iPhone 14 Pro e dell'iPhone 14 Pro Max. Non sarà disponibile per i modelli di iPhone più vecchi e nemmeno per l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Plus.

Consultate l 'hub di supporto Apple per Dynamic Island per saperne di più sulla funzione e sul suo funzionamento.

