SOS di emergenza via satellite: Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova funzione di sicurezza dell'iPhone di Apple

(Pocket-lint) - Con il lancio dell'iPhone 14, Apple è entrata nel mondo delle comunicazioni satellitari introducendo una funzione chiamata Emergency SOS via satellite.

Ma cos'è, come funziona questa funzione e dove è disponibile?

L'SOS di emergenza via satellite è una nuova funzione di sicurezza introdotta da Apple nei modelli iPhone 14. È stata progettata per consentire all'utente di raggiungere il proprio domicilio via satellite. È stata progettata per consentire di mettersi in contatto con i servizi di emergenza nelle aree in cui non c'è ricezione.

Ciò significa che se vi trovate al di fuori della rete Wi-Fi o cellulare (senza segnale), potrete trasmettere un messaggio via satellite per ottenere l'aiuto di cui avete bisogno.

Si tratta di un sistema di messaggistica, che non può essere utilizzato per effettuare chiamate o altro: è solo per le emergenze e sarà indirizzato ai servizi di emergenza appropriati.

Prima di tutto, per funzionare è necessario un iPhone 14, grazie all'hardware del telefono e al supporto in iOS 16.

In secondo luogo, dovrete trovarvi in un luogo dove non c'è copertura. Apple suggerisce di provare prima di tutto a chiamare i servizi di emergenza, ma se non si dispone di una connessione, viene offerta l'opzione di inviare un messaggio via satellite.

Verrete quindi guidati attraverso la procedura:

Toccare Testo di emergenza via satellite. Toccare Segnala emergenza. Rispondere alle domande per fornire i dettagli essenziali. È possibile scegliere di notificare i propri contatti di emergenza. Seguire le istruzioni sullo schermo per connettersi a un satellite. Assicurarsi di rimanere connessi per inviare il messaggio.

Sarà quindi possibile inviare un messaggio ai servizi di emergenza per garantire che abbiano tutte le informazioni necessarie. Le informazioni comprenderanno la natura dell'emergenza, l'autonomia residua della batteria e la propria posizione. Il tutto è comunque criptato e se il servizio di emergenza non accetta i messaggi di testo, questi verranno trasmessi tramite un fornitore di servizi Apple.

Anche se non è possibile aprire il telefono e scegliere di collegarsi a un satellite, ci sono alcune cose da sapere sull'uso del telefono quando è collegato al satellite.

Una volta risposto alle domande di emergenza, sarete guidati nella fase di connessione al satellite e sarete pronti a inviare il messaggio compresso e crittografato.

Prima di tutto, è necessario avere una visione chiara del cielo e un orizzonte sgombro: montagne, edifici e persino alberi possono bloccare il segnale, quindi è necessario che sia il più aperto possibile. Inoltre, non mettete il telefono in tasca o nella borsa, ma tenetelo in mano.

Le immagini sullo schermo vi daranno un'indicazione di quando siete connessi, oltre a consigliarvi se dovete girare a destra o a sinistra per massimizzare la connessione. Potrebbero esserci dei vuoti nella copertura satellitare, ma vi verrà indicato quanto tempo manca alla connessione.

Una volta collegata, la connessione sarà mantenuta anche quando lo schermo è bloccato.

Lacomunicazione satellitare nei normali smartphone è una tecnologia nuova. Apple è stata tra le prime a lanciare un servizio, ma altri hanno annunciato di averne uno simile, come Huawei in Cina, e sono in corso numerose ricerche sull'uso dei satelliti per consentire la connettività oltre la portata delle torri cellulari terrestri.

Il telefono si connette tramite onde radio, utilizzando bande che probabilmente sono già supportate dalle reti terrestri. Ma poiché ci si connette a un satellite, la larghezza di banda è molto più ristretta e limita le possibilità di utilizzo.

In sostanza, l'utente trasmette le informazioni al satellite e le ritrasmette a una stazione a terra per poi trasmetterle alla destinazione, in questo caso ai servizi di emergenza.

Apple afferma che l'invio delle informazioni può richiedere da 15 secondi a un minuto. Non è possibile inviarle in un attimo a causa delle limitazioni della larghezza di banda. Tuttavia, Apple sta rendendo possibile l'aggiornamento della propria posizione tramite la rete Find My via satellite, in modo che amici e familiari possano tenere traccia di voi quando siete in giro per il mondo.

I telefoni satellitari, dotati di enormi antenne, possono effettuare chiamate via satellite, ma al momento Apple non offre questa possibilità.

Al momento il servizio è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada. Questo include Porto Rico e le Isole Vergini americane, ma non Guam e le Samoa americane.

La regione è probabilmente dettata dall'accordo con il provider satellitare, Globalstar. Questo spiega anche il motivo per cui il servizio è disponibile solo per la regione geografica degli Stati Uniti e del Canada.

Non si sa quando la copertura potrebbe essere disponibile in altre regioni, ma probabilmente ciò sarà dettato dal raggiungimento di accordi commerciali da parte di Apple con altri fornitori di servizi satellitari.

