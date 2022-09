Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ogni anno Apple rinnova la sua linea di modelli di punta di iPhone, e ogni anno questo comporta un piccolo cambiamento in termini di colori, con nuove tonalità che diventano protagoniste.

Se prendete in considerazione sia i modelli normali di iPhone 14 che le opzioni di iPhone 14 Pro, avete un bel po' di colori tra cui scegliere, quindi li abbiamo raccolti tutti qui per voi.

Scorrete verso il basso per vedere ciascuno di essi, in modo da poter scegliere quello che vi piace di più se state pensando di acquistare un iPhone nei prossimi mesi.

Quest'anno Apple ha abbandonato l'iPhone mini per lanciare una variante plus del suo telefono e i due modelli condividono la stessa gamma di colori. Ciò significa che, sia che scegliate l'iPhone 14 o il 14 Plus, avrete la stessa gamma di colori.

Su questi modelli il retro del telefono è in vetro lucido, con due obiettivi per la fotocamera, mentre i lati del telefono sono in alluminio opaco.

Le opzioni di colore - utilizzando i nomi di fantasia di Apple - sono blu, viola, mezzanotte, starlight e Product(Red).

Come per l'iPhone 13 dello scorso anno, i colori disponibili sono cinque.

Questo bel blu cielo è una tonalità più gradevole rispetto al blu più intenso che Apple ha scelto per l'iPhone 13, a nostro avviso, ed è in realtà piuttosto vicino al Sierra Blue che ha guidato la linea dell'iPhone 13 Pro.

Il nuovo colore in città è il viola, anche se sull'iPhone 14 e 14 Plus è più simile al viola, secondo noi, con un'altra bella tonalità pastello chiara in offerta.

Se volete qualcosa di più sobrio, la classica opzione nera è ancora disponibile, perfetta per un look più serio.

La parola chiave di Apple per il bianco sporco ritorna, e Starlight continua a essere uno dei preferiti dai fan di Apple, con un'estetica luminosa e moderna.

La lunga collaborazione di Apple con Product(Red) continua e l'iPhone 14 presenta un'altra tonalità di rosso estremamente vivace.

Passando agli iPhone 14 Pro e Pro Max, il retro e i lati dei telefoni non sono cambiati molto rispetto alla gamma 13 Pro.

Mentre la parte anteriore del telefono è stata rivoluzionata grazie all'aggiunta dell'Isola Digitale, la parte posteriore è rimasta invariata, con un grande array di tre fotocamere per tutte le esigenze fotografiche e una finitura in vetro satinato.

I lati sono ancora una volta in acciaio inossidabile lucidato, per un look un po' più vivace in certe condizioni di luce rispetto all'alluminio opaco dell'iPhone 14 standard.

I colori offerti per l'iPhone 14 Pro e Pro Max sono quattro: Deep Purple, Gold, Silver e Space Black. Scopriteli qui di seguito.

Per l'iPhone 14 Pro è disponibile un'opzione di colore viola più maturo e più profondo rispetto alla versione normale dell'iPhone 14, e sembra davvero ricco e interessante - pensiamo che possa dividere l'opinione pubblica, ma ci aspettiamo che molti lo scelgano.

La finitura oro ritorna come ci aspettavamo, con un aspetto lucido e brillante che in realtà non è così opulento come si potrebbe pensare vedendolo di persona.

Probabilmente l'opzione più tradizionale dell'elenco è questa versione argentata, che si avvicina al bianco quando si osserva il retro in vetro del telefono e ha un aspetto davvero piacevole.

Infine, per gli operatori più seriosi c'è questo modello nero, che è l'opzione più sobria disponibile e sarà l'ideale per chi vuole che il telefono si distingua un po' meno.

Scritto da Max Freeman-Mills.