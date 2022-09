Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Durante l'evento di settembre, in cui Apple ha annunciato le ultime gamme di iPhone 14 e Apple Watch Series 8, l'azienda ha svelato una nuova funzione: Crash Detection. Apple ha dichiarato che spera che non ne abbiate mai bisogno, ma che in tal caso vi sentirete un po' più sicuri la prossima volta che sarete in auto. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Crash Detection, compreso il suo funzionamento e i modelli di iPhone e Apple Watch che lo supportano.

-

Gli ultimi Apple Watch e iPhone di Apple sono in grado di rilevare se si è coinvolti in un grave incidente stradale grazie a Crash Detection. Il sistema collega automaticamente l'utente con i servizi di emergenza, fornisce la sua posizione e avvisa i contatti di emergenza. Apple ha dichiarato che Crash Detection funziona solo quando si è alla guida ed elabora i dati solo al momento dell'incidente, interamente sul dispositivo.

Per capire se si è stati coinvolti in un incidente stradale, Apple ha dichiarato di aver sviluppato due nuovi sensori di movimento per l'Apple Watch Series 8: un giroscopio a 3 assi migliorato e un accelerometro ad alta forza g. Questi sensori sono in grado di rilevare una forza fino a 256 g, il che, secondo Apple, consente di rilevare l'impatto estremo di un incidente. Questi sensori sono in grado di campionare il movimento fino a quattro volte più velocemente dei loro predecessori, in modo che Apple Watch Series 8 possa percepire il momento preciso dell'impatto. Apple ha anche creato un algoritmo avanzato di "fusione dei sensori" per consentire un rilevamento accurato degli incidenti. L'azienda ha studiato per anni gli impatti dei veicoli in laboratori di crash test all'avanguardia.

Come l'Apple Watch Series 8, i nuovi modelli di iPhone 14 sono dotati di un nuovo hardware in grado di rilevare una forza di 256g. Hanno un giroscopio ad alta gamma dinamica e un nuovo accelerometro dual-core. Grazie a questi elementi, il telefono può notificare automaticamente i servizi di emergenza e i contatti di soccorso in caso di grave incidente stradale. Apple ha dichiarato che se si dispone di un nuovo Apple Watch e di un nuovo iPhone, questi funzionano insieme in modo perfetto per fornire aiuto.

Durante i test e lo sviluppo, Apple ha dichiarato di essersi concentrata su quattro tipi di incidenti stradali gravi: impatto frontale, impatto laterale, tamponamento e ribaltamento.

In ogni crash test, Apple ha acquisito dati attraverso i giroscopi e gli accelerometri, oltre ad altri sensori di Apple Watch Series 8 come il barometro, il microfono e il GPS, e poi ha utilizzato il machine learning per incorporare tutti questi segnali in un algoritmo addestrato su oltre 1.000.000 di ore di guida e di incidenti reali. Il risultato è il Crash Detection, che Apple spera di non dover mai utilizzare.

Apple ha dichiarato che Crash Detection è in grado di funzionare con i tipi di veicoli più diffusi, come autovetture, SUV e pick-up.

Crash Detection è presente su Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra, oltre che su iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Scritto da Maggie Tillman.