(Pocket-lint) - Durante l'evento di settembre, in cui Apple ha annunciato l'ultima gamma di iPhone 14, l'azienda ha presentato una nuova funzione video chiamata modalità Azione. Se selezionata, consente di catturare video dall'aspetto incredibilmente fluido. Ecco tutto quello che c'è da sapere, compreso il funzionamento della modalità Azione e quali modelli di iPhone la supportano.

Apple offre diverse modalità di ripresa su iPhone e iPad, tra cui Ritratto, Pano, Slow-mo, Modalità cinematografica, Slow-mo e Time-lapse.

La più recente è la modalità Azione.

La fotocamera è stata oggetto di grande attenzione quando Apple ha presentato la gamma iPhone 14. L'azienda ha dichiarato che la tecnologia della fotocamera è stata migliorata. L'azienda ha dichiarato che la tecnologia della fotocamera è stata notevolmente migliorata. Ha anche annunciato una nuova espansione di Photonic Engine, l'elaborazione delle immagini Deep Fusion lanciata con l'iPhone 11 nel 2019. Subito dopo aver parlato del Photonic Engine, che migliora la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, Apple è passata al video, dove ha parlato della modalità Azione, una nuova modalità di stabilizzazione avanzata che utilizza l'intero sensore per stabilizzare i video senza alcun hardware aggiuntivo - non è necessario un gimbal. La modalità Azione riduce i tremolii, i movimenti e le vibrazioni.

Secondo Apple, la modalità Azione funziona anche quando il video viene "catturato nel bel mezzo dell'azione". Ecco come Apple descrive la modalità Azione:

"Utilizza l'intero sensore con una maggiore sovra-scansione e una correzione avanzata del rollio per far apparire i video incredibilmente stabili quando si è nel bel mezzo dell'azione. È sufficiente attivarla per ottenere video fluidi e di grande effetto senza dover portare con sé attrezzi extra come un gimble. Supporta anche Dolby Vision HDR".

Le modalità della fotocamera integrate nell'iPhone e nell'iPad aiutano a scattare la foto o il video ideale. Per riprendere un video con la modalità Azione, aprire l'app Fotocamera sull'iPhone e scorrere verso sinistra o verso destra sullo schermo della fotocamera per passare a una modalità diversa fino a trovare la modalità Azione. Per le foto, è possibile scegliere tra: Foto, Ritratto, Quadrato e Pano. Per i video, è possibile scegliere tra Cinematografia, Rallentatore, Time-lapse e Azione.

Avete bisogno di ulteriore aiuto? Consultate la pagina di supporto Apple per le modalità della fotocamera.

La modalità Azione ha una missione ovvia: Sostituire la GoPro (o un'altra action camera o gimbal). Poiché si tratta di una modalità di stabilizzazione super potenziata, la prossima volta che andrete all'avventura potreste essere disposti a prendere il vostro iPhone piuttosto che la vostra GoPro. La stabilizzazione avanzata utilizza l'intero sensore per fornire video straordinari e privi di vibrazioni, oltre a disporre di Dolby Vision e HDR per riprese fluide come la seta delle vostre attività all'aperto e rigorose.

La modalità Azione è presente su iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Scritto da Maggie Tillman.